L'FC Andorra lliga una nova cessió de Marc Aguado

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:47

Marc Aguado tornarà a jugar com a cedit a l’FC Andorra la propera temporada. L’entitat tricolor i el Saragossa, club de procedència del jugador i que el va renovar dos anys més, han arribat a un acord per a la segona mudança del fill del mític Xavi Aguado a Prada de Moles en qualitat de préstec. La continuïtat d’Aguado era cabdal en la confecció del proper curs, el de l’estrena de la Primera RFEF, i una de les directrius marcades pel tècnic, Eder Sarabia, un enamorat del joc del jove jugador. De fet, Aguado ni tan sols farà la pretemporada amb el Saragossa i ja la començarà amb l’Andorra, en un viatge d’anada i tornada que es farà oficial durant els propers dies. Cal recordar que Aguado arrossega una sanció de quatre partits que haurà de complir amb l’equip andorrà després de ser expulsat, per insults a l’equip arbitral, al final del partit de l’eliminatòria del play-off davant de la Reial Societat.A banda d’Aguado, el futur dels altres dos futbolistes que van jugar com a cedits a l’Andorra, Rubén Enri –Almeria– i Kike Saverio –Osasuna–, no té, ni de bon tros, un to tan tricolor.