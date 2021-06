El MoraBanc no anirà al dret de tempteig

L’entitat no presentarà oferta qualificada per cap dels quatre jugadors que acaben contracte

El MoraBanc Andorra no anirà al dret de tempteig per cap dels quatre jugadors que formaven part de la plantilla la temporada passada i que acaben el contracte el 30 de juny. Així doncs, el club no té previst realitzar una oferta qualificada ni per Jeremy Senglin, ni per Tomasz Gielo, ni per Saulius Kulvietis, ni per Artsiom Parakhouski. L’altre jugador que acabava contracte aquest estiu era Babatunde Olumuyiwa, però el club va decidir renovar-lo dues temporades més gràcies a la seva evolució durant l’última campanya.



El fet de no incloure els jugadors que acaben contracte al dret de tempteig no