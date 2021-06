Palsson abandona el MoraBanc i torna a casa

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:58

Haukur Palsson no vestirà la samarreta del MoraBanc Andorra la propera temporada després d’haver executat la clàusula de sortida que tenia el contracte per a aquest estiu. L’aler islandès tenia encara un any més de contracte com a tricolor, però es va comprometre amb el Njardvik del seu país, on ja havia jugat el 2015-2016, per a les tres properes campanyes.Palsson va explicar al lloc web del nou club que “no ha estat una decisió fàcil acomiadar-nos del bàsquet professional del continent europeu”, i va afegir que “la meva família i jo busquem més estabilitat a les nostres vides perquè és molt dura la carrera d’un jugador professional”. A més, l’aler torna a casa també pensant en la seva “futura feina a la indústria pesquera, i crec que per això és el pas correcte per a la nostra família”.Palsson no ha estat aliè a la malastrugança que ha tingut aquesta temporada el MoraBanc i les lesions han marcat la seva temporada. A principi de curs va estar fora per un trencament a l’adductor i posteriorment va lesionar-se dos cops al turmell, l’últim obligant-lo a passar pel quiròfan i dir adeu al curs. L’aler ha jugat un total de 28 partits (19 a la Lliga Endesa i 9 a l’Eurocup) amb una mitjana de 19 minuts i mig per duel, en què va anotar 9,3 punts i va capturar 3,1 rebots de mitjana.Amb la marxa de Palsson, arribat l’estiu passat procedent de l’Unics de Kazan, la plantilla tricolor té ara onze jugadors amb contracte en vigor, inclòs Tyson Pérez, lesionat de llarga durada. Les prioritats són signar un aler i també un ala-pivot.