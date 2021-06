Només falta el gol (0-0)

Actualitzada 08/06/2021 a les 07:02

LA SELECCIÓ SUB-21 AFRONTA AVUI A KOSOVO EL SEGON PARTIT DEL PREEUROPEU

La selecció sub-21 disputa a les vuit d’aquest vespre el segon compromís de la fase de classificació de l’Europeu de la categoria. Els nois d’Eloi Casals venen de perdre a l’Estadi Nacional contra Albània i volen rescabalar-se del mal sabor de boca aconseguint un bon resultat avui a Pristina davant Kosovo. “Hem revisat el partit contra Albània i hem treballat les errades que vam cometre i sabem que hem de millorar”, va explicar el seleccionador. De Kosovo, que jugarà el seu primer partit del Preeuropeu, Casals va destacar que “han canviat molts dels jugadors, només segueixen tres, respecte de l’equip que va jugar contra nosaltres a la primera fase”. El pla de la selecció serà l’habitual, “no deixar-los espais i evitar que els de dalt exhibeixin els seu perill. Són ràpids, potents i tenen una línia de tres mitges puntes i un davanter que són molt perillosos”, va afegir Casals. El tècnic andorrà, a més, va comentar que esperen aprofitar alguna acció “on ells estiguin oberts”.

Acostumada a la supervivència, a l’esforç encomiable i a les derrotes amb pocs retrets davant blocs sempre alpins, la selecció va tenir l’opció de discutir amb un rival de discurs semblant. Gibraltar es presentava com un test immillorable per estudiar San Marino, visitant a l’Estadi Nacional al setembre en la represa de la fase de classificació del Mundial de Qatar 2022. S’esperava una Andorra més de laboratori i menys encotillada, més agosarada i alegre, més rebel i reptadora, jugant amb pilota i amb l’ecosistema ideal per sortir del guió habitual. Va destapar el partit còmode la selecció, malgrat l’obligació de lluir un vestit i un protagonisme inhabitual, i tot i les dificultats per proposar davant d’un rival precintat. Gibraltar en va tenir prou d’entregar la bola al grup de Koldo sabent que la possessió no ha estat mai l’hàbitat de la selecció. El full de ruta andorrà passava per la mudança de Marc Pujol darrera dels dos puntes –Àlex Martínez i Aaron– fent de frontissa i amb Cristian Martínez treballant a la dreta. Creixia la selecció i una contra conduïda per Pujol va citar Àlex Martínez al perfil esquerre amb la millor opció de la primera part, però la rosca del davanter de l’FC Santa Coloma la va escopir el travesser. Va arribar Andorra a la treva movent-se amb gairebé un 75 per cent de possessió de pilota i registrant més 200 passades, una decoració inopinada, que permetia al combinat tricolor deixar la disfressa d’antiheroi per un dia i posar-se en la pell dels rivals de sempre.Gomes va refredar de manera fantàstica un cop de cap terminal de Kenneth Cipolina als pocs minuts de la tornada de vestidors i va salvar un 0 a 1 que semblava emmarcar-se. L’intent gibraltareny va engrescar Andorra i va esdevenir el sonall que necessitava el combinat nacional. La reacció, de fogueig, va venir acompanyada de l’agitació en la part ofensiva, amb l’allistament de Cucu i Jordi Aláez, amb el dipòsit ple de benzina. Koldo va donar rodet en el tram final a Ilde Lima per tal que el central de l’Inter Club Escaldes sumés ja 130 internacionalitats i per col·locar-lo de boia, aprofitant la seva corpulència, en la recerca definitiva de la victòria. No li va arribar a la selecció per superar Gibraltar però sí per abaixar el teló del segon amistós de la finestra per acabar un partit colonitzant l’àrea rival, per haver tingut gairebé el 75 per cent del temps la pilota cordada i per exhibir una estadística d’aquelles per fer una captura de pantalla, fregant les 500 passades en un partit. Al setembre serà el moment d’exposar la millora davant del combinat de San Marino.