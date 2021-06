Un estiu de retrobaments

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:06

El diumenge 3 de juliol del 2016 la selecció femenina absoluta de bàsquet va caure derrotada contra Moldàvia per 50-66 en el duel pel tercer lloc de l’Europeu de Petits Estats celebrat a Gibraltar. Aquest va ser l’últim partit oficial del combinat femení fins a aquest estiu quan, sota les ordres de Jaume Tomàs, la selecció tornarà a escena amb la participació al mateix torneig, que enguany es farà a Xipre. Aquest no deixa de ser un pas més en la feina que s’està realitzant des de la Federació Andorrana de Basquetbol (FAB) des de fa uns quants anys per potenciar el bàsquet femení amb l’ajuda de la FIBA, com amb la campanya Her World, Her Rules (el seu món, les seves normes), que ha fet augmentar la pràctica del bàsquet entre les noies.Per al president de la FAB, Joaquim Tomàs, el retorn de la selecció femenina “és un èxit després de molt de treballar i aconseguir que hi hagi un bon grup de jugadores”, a més, remarca que “s’ha treballat per aconseguir que el màxim de jugadores possible s’incorporin des de petites, i com més en tinguem, millor”. De la seva banda, el seleccionador Jaume Tomàs, destaca que “afrontem aquesta competició amb moltes ganes, com amb totes després de la Covid-19”. Però aquest retorn no ha estat gens fàcil, i Tomàs explica que “el principal problema és que no tenim un equip sènior femení, i quan les noies marxen, costa, però vam plantejar recuperar la selecció i hem pogut fer un grup important amb 16 o 17 noies per apostar de cara al futur”.L’Europeu de Petits Estats es farà a Xipre, on la selecció s’enfrontarà a Irlanda, Noruega i Malta a la primera fase, mentre que a l’altre grup hi haurà Gibraltar, Xipre, Kosovo i Luxemburg. Tot i aquest retorn a la competició, Jaume Tomàs té clar que “el projecte és per mirar a llarg termini i l’important és agafar experiència perquè tenim un equip molt jove”, i afegeix que “ens fa ser optimistes de cara al futur, i podrem recollir fruits a llarg termini, potser als Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025”. El seleccionador va voler destacar també el compromís de totes les integrants del combinat nacional, ja que “hem fet concentracions per Nadal, Pasqua o Carnaval i les noies han renunciat a les seves vacances per poder-se entrenar, i això és una cosa que com a seleccionador engresca molt”. Per últim, Tomàs clou que “serem la ventafocs amb diferència, però aquest és un grup que ho val”.També serà un estiu de retrobaments per al combinat de David Eudal, que després de dos anys de sequera competiran a Irlanda. El cinquè lloc a San Marino 2018 va deixar-los sense la possibilitat de ser als Jocs dels Petits Estats del 2019, i l’esclat de la pandèmia va tornar a deixar-los en blanc el curs passat.El canvi de dates del campionat serà del 10 al 15 d’agost, cosa que altera els plans de la selecció masculina, i Eudal assenyala que “intentarem portar el millor equip possible, però són dates complicades i alguns jugadors no hi seran per motius laborals”, i afegeix que “portarem un equip de garanties, però no podrà ser el millor”.Sobre l’objectiu, el seleccionador destaca que “serà una incògnita perquè molts jugadors no han pogut ni competir”, i clou que “Irlanda i Malta són els millors, però ho intentarem compensar amb ganes i il·lusió”.