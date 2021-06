Actualitzada 07/06/2021 a les 11:42

Haukur Palsson no vestirà la propera temporada la samarreta del MoraBanc Andorra. L'aler islandès tenia un any més de contracte, però ha decidit executar una clàusula per rescindir el seu contracte com a jugador tricolor, tal i com ha comunicat el club. L'entitat ha volgut agrair la professionalitat del jugador fins a l'últim dia, i li ha desitjat molta sort en el futur.