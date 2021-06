La figura d'Àlex Lliteras serà recordada amb uns premis de periodisme esportiu

Actualitzada 07/06/2021 a les 14:01

La figura del periodista Àlex Lliteras serà recordada amb uns premis al periodisme esportiu impulsats pel Govern, el Diari d’Andorra, Ràdio i Televisió d’Andorra i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra.Durant la presentació del certàmen a l'Hotel Rosaleda d’Encamp, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que “era important el reconeixement cap al periodisme esportiu, que a Andorra no el teníem”, i ha afegit que “amb els valors que es volíen trasmetre, els premis només podíen portar un nom, el d’Àlex Lliteras”. De la seva banda, el director d'RTVA, Xavi Mujal, ha assenyalat que “la voluntat és recordar a l’Àlex, i que sigui recordat per la feina que feia”.El premi és exclusiu per treballs realitzats en llengua catalana entre l’1 de gener del 2000 i el 31 de maig del 2021, i el guardó tindrà una dotació de 5.000 euros. La data límit per participar-hi és el 15 de juliol, i el lliurament serà a l’octubre.