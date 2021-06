L'Andorra HC guanya el Sitges i lluitarà per pujar (4-0)

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:51

L’Andorra HC va derrotar ahir el CP Sitges i disputarà el play-off d’ascens a OK Bronze/Nacional Catalana, tercera categoria en l’hoquei patins espanyol. El conjunt de Wiffy Balart depenia d’ell mateix per entrar a les fases d’ascens, i va acabar enduent-se la victòria en un duel intens en què es va arribar al descans 2-0 gràcies a les dianes d’Oriol Antequera i Anton Borrell. A la represa, els tricolors van seguir dominant el partit i van sentenciar el matx amb un gol d’Adrià Antequera i un altre de Llorenç Miquel.Després del partit, el tècnic Wiffy Balart va manifestar que “estem molt satisfets, el nostre objectiu era salvar-nos, i ara lluitarem per pujar”, i va afegir que “sabíem el que ens jugàvem i hem sortit molt endollats, ha estat un partit molt intens”.El play-off d’ascens té dues eliminatòries a partit únic, i el primer rival de l’Andorra HC serà el CP Roda. Es jugarà el 19 i 20 de juny a Juneda.