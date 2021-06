Clevin Hannah, el més solvent de la temporada

Actualitzada 02/06/2021 a les 05:57

Clevin Hannah revalida la distinció de jugador més solvent de la temporada. El base va recollir ahir, per segon curs consecutiu, el premi MoraBanc que arriba a la setena edició i que es decideix amb els vots dels aficionats durant els partits de la lliga regular. Després de 36 partits de Lliga Endesa, Clevin Hannah ha sumat 188 punts i ha quedat per davant de David Jelinek amb 88 i Tyson Pérez amb 76 punts, que han estat el segon i tercer jugadors més valorats per l’afició, respectivament. Desglossat per jornades, Hannah ha estat el jugador més votat del partit en 13 ocasions, David Jelinek en vuit ocasions i Jeremy Senglin quatre vegades.Pel que fa a la puntuació total, i a banda dels tres primers, a la classificació de jugador més solvent de l’equip segons els aficionats trobem Oriol Paulí, quart amb 61 punts, Jeremy Senglin, cinquè amb 60 punts, i Haukur Palsson, sisè amb 42. Més endarrerits però també amb reconeixement de punts hi ha Tomasz Gielo (27), Charlton Kloof (25) i Babatunde Olumuyiwa (20).