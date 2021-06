Albert Ramos cau a París davant de Gael Monfils

Actualitzada 02/06/2021 a les 05:52

El resident Albert Ramos va acabar cedint a la primera ronda de Roland Garros davant dos rivals; Gael Monfils i l’escalf del públic de la pista Suzanne Lenglen de París cap al tennista francès. El resident va tenir Monfils contra les cordes, es va apuntar el primer set per un contundent 6 a 1 i va disposar d’una bola per col·locar el 2 a 0 davant un Monfils que semblava descol·locat i sense opcions. El tennista local es va endur la segona mànega al tie break i va acabar rematant Ramos amb un doble 4 a 6. Amb les eliminacions de Marco Trungelliti, a la qualy, i de Ramos, ja no queden més residents a París que Georgina García. La tennista, que va caure en individual a la qualy contra la japonesa Mayo Hibi, enceta demà els dobles fent parella amb l’alemanya Julia Wachaczyk i davant les canadenques Gabriela Dabrowski i Leylah Annie Fernández.