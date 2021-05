Un gol en pròpia porta de Rafa Santos, al minut 92, atorga el títol de Copa Constitució als lauredians sis anys després

El guió va ser massa cruel per a l’Atlètic Escaldes. Després de nedar contra corrent, de fallar un penal i de forçar amb un home menys, Rafa Santos, en pròpia porta i al minut 92, va donar la Copa Constitució a la UE Sant Julià i el passaport per a la Conference League a l’FC Santa Coloma. Un cop per als escaldencs d’aquells que deixen nafra i un títol per als lauredians, que tenien Europa assegurada, perfecte per recuperar la gana. Una acció ben trenada pels lauredians amb molta intenció no la va saber resoldre Gomis, quan tan sols havia