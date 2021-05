Bàsquet, Handbol i Hoquei patins del Barça, a Encamp

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:49

TERRITORI D'ESTADES

El comú d’Encamp ha apostat durant els últims anys pel turisme esportiu i s’ha acabat convertint en una referència quant a estades esportives de clubs de primer nivell. Al llarg del 2020, per exemple, els equips Movistar i Ineos de ciclisme, la selecció espanyola o el CN Barcelona en natació, o conjunts de la Primera Divisió espanyola de futbol sala com l’Indústrias Santa Coloma, van escollir les instal·lacions encampadanes per realitzar estades de pretemporada o concentracions en altitud per preparar els seus objectius.

L’FC Barcelona tornarà a confiar en el comú d’Encamp, com està sent habitual en els últims anys, i tres de les seccions professionals de l’entitat catalana realitzaran una part de la seva pretemporada a les instal·lacions de la parròquia, segons ha pogut saber el Diari. En un principi, els equips que visitaran el Principat seran els de bàsquet, handbol i hoquei patins, tot i que la planificació dels diferents conjunts blaugrana pot fer alguna variació i que hi hagi algun canvi d’equip. A més, també s’hauran de tenir en compte els canvis que hi haurà a les banquetes de l’FC Barcelona amb l’arribada de Joan Laporta a la presidència, ja que l’entrenador clàssic de l’equip d’handbol, Xavi Pascual, no seguirà la propera temporada, igual que tampoc ho farà el tècnic de la secció de futbol sala, Andreu Plaza, tot i que la presència d’aquest equip no està prevista aquest estiu.Pel que fa a les dates, les estades d’enguany seran, sobre el paper, més tard del que és habitual en altres anys degut a la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio. El fet de celebrar la cita olímpica a l’estiu (enguany entre el 23 de juliol i el 8 d’agost) fa que les competicions arrenquin més tard, fet que provoca que les pretemporades també comencin unes setmanes després del que és habitual.L’equip d’handbol de l’FC Barcelona és tot un clàssic de les estades esportives a Encamp, i la d’enguany serà la seva 12a presència consecutiva a la parròquia. El conjunt que dirigeix, fins a final de temporada, Xavi Pascual va realitzar la seva primera pretemporada a Encamp l’estiu del 2009, precisament abans que el tècnic arrenqués la seva primera campanya complerta com a preparador del conjunt barceloní. Des de llavors, l’handbol blaugrana no ha fallat cap any i tots els estius ha realitzat una pretemporada al país.Pel que fa al bàsquet, la d’enguany serà la segona presència consecutiva de l’equip entrenat per Sarunas Jasikevicius, precisament des que el tècnic lituà va fer-se càrrec a la banqueta. Abans, la presència del bàsquet blaugrana havia estat més intermitent ja que, per exemple, Svetislav Pesic o Giorgios Bartzokas hi havien renunciat, però altres tècnics com Sito Alonso sí que hi havien accedit.Per últim, el conjunt d’hoquei patins realitzarà enguany la tercera estada consecutiva després d’haver estat 15 anys d’absència fins al retorn el 2019.Qui no vindrà aquest estiu al país és el primer equip de futbol tot i les paraules de Joan Laporta durant la campanya electoral al Parc Central d’Andorra la Vella, on el llavors candidat a la presidència del Barça no va descartar que “el primer equip faci estades de pretemporada a Andorra” si ell era president, i va aprofitar per lloar el Principat: “Andorra és un gran país, la salut és un dels actius més importants dels futbolistes, i el clima per fer pretemporades i estades pels esportistes és més important.”La realitat, però, és ben diferent, i el primer equip del Barça té previst fer la pretemporada a Israel i Alemanya, on ingresarà una xifra econòmica important.