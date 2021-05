Aposta per la continuïtat

Actualitzada 25/05/2021 a les 11:06

L'EUROCUP ÉS LA PRIORITAT, PERÒ LA CHAMPIONS TÉ LA PORTA OBERTA





Això podria suposar que el MoraBanc disputi la Champions League de la FIBA per primera vegada. Solana va destacar d’aquesta competició que “no és un segon plat, sinó que es tracta d’un torneig molt competitiu”. La novena plaça aconseguida aquest curs va deixar l’equip sense opcions de disputar el play-off, però sí que va assegurar la classificació per disputar la propera temporada competició europea. La preferència de l’entitat és seguir jugant l’Eurocup, però a hores d’ara sembla difícil, ja que presumiblement hi haurà tres places a llarg termini per a València, Unicaja i la Penya, i hi havia una invitació en joc que es disputaven Gran Canària i MoraBanc, i que, en principi, anirà a parar als canaris.Això podria suposar que el MoraBanc disputi la Champions League de la FIBA per primera vegada. Solana va destacar d’aquesta competició que “no és un segon plat, sinó que es tracta d’un torneig molt competitiu”.

UN COMIAT DE RÈCORD





A més, els 34 punts de diferència van ser la segona més gran de la història del club, només superada pels 35 punts de marge en un Festina Andorra-Fòrum de Valladolid que va acabar 108 a 73 la temporada 1993-1994. La victòria agredolça del MoraBanc Andorra 105 a 71 contra l’Acunsa GBC va suposar diverses efemèrides a la història del club tricolor. L’equip va superar diumenge el seu rècord de triples amb un total de 18 llançaments anotats des de més enllà de la línia de 6,75 metres, superant així l’anterior marca, que era de 17 triples.A més, els 34 punts de diferència van ser la segona més gran de la història del club, només superada pels 35 punts de marge en un Festina Andorra-Fòrum de Valladolid que va acabar 108 a 73 la temporada 1993-1994.

Amb la temporada ja definitivament acabada per al MoraBanc Andorra, l’epicentre de la feina estarà des d’ara als despatxos per a la configuració de la plantilla del curs vinent. Tot i que la confecció definitiva del roster dependrà de la competició europea, es preveu un estiu de pocs canvis, ja que bona part dels jugadors tenen contracte de cara al curs vinent.En aquest sentit, el director general del MoraBanc, Francesc Solana, va assegurar que “ara ho hem d’analitzar, però la idea que tenim i amb la qual vam fer l’equip la temporada passada era tenir una línia, i intentarem mantenir el bloc que ens ha donat tantes bones sensacions enguany”, i va afegir que “també intentarem millorar algunes coses on veiem que hi ha mancances”. Abans de pensar en jugadors, s’haurà de confirmar, però, la continuïtat d’Ibon Navarro a la banqueta. El tècnic basc té una temporada més de contracte, però té l’opció de sortir aquest estiu si arriba alguna oferta d’un club d’Eurolliga. Tot i això, Solana va mostrar-se confiat amb la seva continuïtat, i va declarar que “nosaltres volem que segueixi i ell ha de decidir, però esperem que continuï amb nosaltres”.Més enllà dels temporers que han arribat durant la temporada (Kulvietis, Gielo i Parakhouski), els tres únics jugadors que acaben contracte el 30 de juny són Jeremy Senglin, Moussa Diagne i Babatunde Olumuyiwa. Segons ha pogut saber el Diari, la intenció del club és que l’escorta nord-americà acabi enguany el cicle com a tricolor i no tindrà oferta de renovació, mentre que el cas dels dos jugadors interiors és diferent. Respecte a Diagne, Solana va destacar que “està acabant la seva recuperació, les dues parts tenim una idea que hem posat sobre la taula i veurem com es materialitza”. En funció del que passi amb Diagne, no es descarta que Olumuyiwa pugui continuar també a l’equip.Pel que fa als jugadors amb contracte, Solana va confirmar que Fausto Ruesga anirà cedit a un club de la lliga LEB Or la propera temporada (com estava previst des d’un primer moment) perquè segueixi adaptant-se al bàsquet europeu, i també mentre se segueixi tramitant el seu passaport espanyol. La resta de jugadors s’espera que continuïn, tot i que tampoc es descarta alguna baixa dels membres de la plantilla amb vincles vigents, en funció de si apareix una opció al mercat que ho millori, o de si venen ofertes de fora pels jugadors destacats, com podria ser el cas de Clevin Hannah.Per últim, un dels entrebancs de cara a la planificació del curs vinent és la greu lesió de Tyson Pérez, que el tindrà entre nou i deu mesos lluny de les pistes. Aquesta sensible baixa obligarà a canviar alguna de les intencions que hi havia en la construcció del joc interior, i pot fer que Tomasz Gielo, que va arribar el mes de desembre passat com a temporer i ha acabat completant total la temporada, segueixi el curs vinent vestint la samarreta tricolor.El director general del club, Francesc Solana, va analitzar la temporada i va afirmar que “ens hem de sentir orgullosos de com ens hem refet de les circumstàncies, i al final, després de 38 jornades, ens hem quedat a un partit”. A més, va assenyalar que “la millor nota de la temporada és com ens hem refet i hem tret la nostra identitat, i la capacitat de reacció que hem tingut”, i va cloure que “aquest any ha estat una demostració del treball en equip, de la manera de superar les coses i mirar sempre endavant”. De la seva banda, el president, Gorka Aixàs, va manifestar a les xarxes que “acabem una temporada de la qual hem après moltíssim, de les que et fan créixer com a club i persona. Ha estat la temporada amb més èxit a ACB. Ho dic ben clar conscient que no tothom ho veurà igual. Però si no, no hauríem fet mai res”.