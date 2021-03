El VPC femení supera el Granollers i s'assegura disputar el play-off d'ascens

Actualitzada 22/03/2021 a les 06:43

El VPC femení va guanyar ahir amb solvència l’Spartans Granollers a l’Estadi Nacional per 59 a 17. Les noies de Dani Raya disputaven el primer partit de la temporada a casa, ja que els dos primers compromisos de la lligueta de Divisió d’Honor els van disputar fora d’Andorra, amb una victòria a l’Hospitalet i una derrota a la Foixarda contra el Gòtics.Les jugadores del VPC, amb presència de públic a les graderies per primer cop aquest curs, van fer un gran partit i vam despatxar les catalanes amb un alt ritme de joc i molta eficàcia. Els quatre assajos que va convertir Estefania Sebastián van ser cabdals per posar el partit coll avall.Amb aquesta segona victòria, el VPC s’assegura disputar el play-off d'ascens en sumar dues victòries en els tres partits disputats i classificar-se amb el Gòtics, que ha guanyat els tres.