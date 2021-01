Joan Verdú suma cinc punts a la Copa d'Europa de supergegant amb un 26è lloc

Actualitzada 20/01/2021 a les 07:01

Joan Verdú va sumar cinc punts a la classificació general de la Copa d’Europa després finalitzar 26è al supergegant de Zinal (Suïssa), mateixa ocasió en què ja va acabar sumant punts al mes de desembre, en aquest cas en una prova de gegant. L’esquiador va acabar ahir amb un temps d’1’08”73, a 1”44 del suís Josua Mettler, que es va endur la victòria. Per la seva banda, Matías Vargas no va finalitzar la cursa.



A més, Aritz Àlvarez, Marc Fernández, Pere Cornella i Cerni Gil, de l’equip EEBE, i Xavi Cornella, de l’equip nacional, van millorar punts FIS en supergegant a Passo San Pellegrino (Itàlia), i Jordina Caminal va ser 57a al supergegant celebrat també a Itàlia, en aquest cas a Bardonecchia.



Per últim, Roger Puig va quedar fora ahir a la primera mànega del gegant de la Copa d’Europa de Veysonnaz. L’esquiador paralpí disputa avui i demà dos gegants més, en aquest cas, de Copa del Món.