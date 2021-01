Eder Sarabia arriba a l'FC Andorra amb "il·lusió i confiança"

Nogués argumenta que "els resultats no ho són tot" sobre la destitució de Nacho Castro

Marc Basco Andorra la Vella

L'FC Andorra ha presentat aquest migdia a Eder Sarabia com a nou tècnic a la seu de MoraBanc després de la destitució ahir de Nacho Castro. L'entrenador basc arribarà amb dos ajudants (Jon López i Manu Torres) i demà dirigirà el seu primer entrenament per preparar el debut de diumenge al migdia al camp de l'Espanyol B.



Sarabia ha explicat que "la implicació que té Gerard Piqué és un dels motius que m'ha fet decidir per l'Andorra", i ha afegit que "de seguida ens vam entendre amb el Jaume Nogués i estem amb ganes de poder aportar els nostres coneixements per aconseguir els èxits i objectius que hi ha a l'horitzó". A més, el nou tècnic ha manifestat que "crec que ja he tingut prou pressió els últims anys [en referència a l'etapa com a segon entrenador al Barça], però tothom en té cadascú al seu nivell i la seva categoria, i aquí hi ha exigència i això m'encanta".



El nou entrenador tricolor s'ha emocionat recordant la figura de Quique Setién, que li va donar l'oportunitat de ser segon entrenador a Las Palmas, Betis i Barça, i ha dit que "és la persona més important per mi en el món del futbol i és més que un amic, gairebé un pare". El basc ha agregat que "m'ha donat suport, m'ha dit que endavant i segur que serà dels principals crítics que tindré", i ha confessat que alguns jugadors de l'FC Barcelona l'han felicitat per aquesta nova etapa.



Qüestionat pel seu estil de joc, el primer que ha volgut fer el nou entrenador és reconèixer la feina de Nacho Castro els últims mesos, i tot seguit ha detallat la seva voluntat que és "fer el futbol que sento i m'agrada, anant a l'atac, sent dominador i jugant al camp contrari, tot i que també hauran d'estar preparats per patir i ser un equip solidari i sòlid". Sobre els objectius del curs i l'optimisme per aconseguir-los ha assegurat que "soc optimista per l'entrenament de demà, clar que penses en l'objectiu, però és una categoria difícil i hi ha molta igualtat. Tinc confiança en la meva feina, vinc amb il·lusió i vull demostrar-ho al camp".



Durant la presentació també ha pres la paraula el director esportiu del club, Jaume Nogués, que ha argumentat el cessament de Castro assegurant que "és un tema de perspectives i creiem que els resultats no ho són tot, era també veure una mica el rumb de l'equip". També ha destacat que "vam veure que era el moment, i són diferents coses que ara no cal parlar, però no s'ha de desmerèixer la feina de Nacho Castro perquè els resultats estan allà, però ens ha sortit una oportunitat espectacular i no la volíem desaprofitar".



Per últim, Nogués ha afirmat que el que més va captivar-li de Sarabia va ser "la seva proximitat i el compromís i caràcter que té amb les coses i que s'impregna a l'equip". Per últim, ha clos que "al minut cinc de parlar amb ell vaig veure clar que ens faria créixer. És com un amor a primera vista i veus que aquesta és la persona".