Cristian España, Suárez i Le Potier dominen les GSèries

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:20

Redacció Pas de la Casa

La segona jornada de les GSèries va tenir gairebé el mateix ventall de guanyadors que en la primera cursa. Cristian España es va imposar a l’Ice Gladiators, José Cohete Suárez en la categoria reina (Giand), Yann Le Potier a side by side i només en dues rodes motrius hi va haver relleu en el triomf ja que, en aquesta ocasió, Lluís Sala va superar Álex Español i ambdós pilots dominen la provisional del campionat igualats a 111 punts. España va ser als Ice Gladiators qui va aconseguir un triomf més folgat, ja que ningú li va poder fer ombra. Van participar-hi els campions del món de MotoGP, Joan Mir i de Moto3, Albert Arenas, a més d’altres pilots de reconegut prestigi com Àlex Rins, Albert Llovera, Yohan Rossel, Mikel Azcona, Joan Lascorz, Nil Solans, l’esmentat Cohete Suárez, o els motards Mario Roman i Alfredo Gómez. Les Credit Andorrà GSèries 2021 es retrobaran amb la competició el dissabte dia 30 de gener, amb la disputa de la G3.