Alleujats (72-70)

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:06

EL VESTIDOR

“Havíem de guanyar com fos”

IBON NAVARRO. L’entrenador del MoraBanc Andorra va explicar que l’equip “ha fet una primera part molt sòlida, però ells han estat més agressius al tercer quart i nosaltres hem perdut el control del balanç defensiu”. El tècnic tricolor va destacar “la quantitat de tirs lliures que hem fallat, que són els 12 o 13 punts que no tens que et permeten haver controlat millor el partit”. Navarro va subratllar que “havíem de guanyar com fos, per la dinàmica de resultats, que no de joc, i ho hem fet” i això “ens dona molta confiança”.

La injecció d’adrenalina que suposen les victòries assolides amb el cor encongit, acostumen a disfressar errades i a deixar un pòsit agradable en un partit amb clarobscurs. El MoraBanc Andorra va saber cordar el més important, un triomf terapèutic contra el RETAbet Bilbao (72-70) que esdevé en el tallafocs perfecte –sis derrotes consecutives entre Lliga ACB i Eurocup i només un triomf en 11 partits–, per ajornar una cita amb el divan. Un crit desfogat de victòria aconseguida amb angúnia, amb una defensa magistral de Jelínek a Jenkins al darrer sospir i amb el baix encert de tirs lliures –un 62 per cent– que gairebé costa el partit. Tres triples, un de Jelínek, un de Bandja Sy i un de Tyson, van destapar un partit que es va intuir aspre ja a les primeres batzegades (9-13). Els homes de negre, amb protagonisme per a Dos Anjos –jugador supletori convertit en gregari titular– i Miniotas exhibien el seu ADN competitiu posant pals a les rodes dels tricolors. Una diana de Gielo i una altre de l’exculpat Sergi García van tancar un primer acte amb arestes del MoraBanc i amb un parcial de 9-0 (18-13). L’encert des dels 6.75, cinc bingos, va permetre en aquest punt governar amb calma als d’Ibon Navarro. El MoraBanc va moure la bola a una velocitat fantàstica i va començar a créixer en l’articulació del joc, en la direcció i en la pintura, amb un Tunde famolenc (26-16). Un parcial de 0-8 per als de Mumbrú–amb triples de Kulboka i Brown– va fer de sonall per a l’equip tricolor que, amb la partitura de Tyson Pérez i Sergi García, va recuperar la cobertura i va retornar al carril òptim (37-26).No va canviar de vestit el MoraBanc Andorra després de l’interludi. El Bilbao oferia resistència a espatlles de Kulboka i Huskic però els tricolors, afilats amb Hannah en el tir exterior –10 punts al tercer acte–, engreixaven l’abric (51-38). El joc coral dels tricolors va ser el millor analgèsic per combatre els de Mumbrú que, durant la tercera mànega, semblaven treure la bandera blanca de la rendició. Mentrestant, Jelínek i Senglin feien més gran la ferida (56-44), no sense alguna errada individual que no aprovava un molt actiu Ibon a la banqueta. Amb destacada superioritat en el rebot, les petites desconnexions van permetre no rematar al Bilbao quan el partit ho demanava. Parcial de 0-6 per als biscaïns, crida a capítol de Navarro (56-50) i una diana de Senglin per acomiadar el quart. Les sensacions, fantàstiques durant tot l’enfrontament, semblaven esborrar-se i un hipotètic ensurt amenaçava a falta de poc més de sis minuts (60-56). Al MoraBanc se li estava fent alpí el darrer tram, amb necessitat d’oxigenar cames i cap. Tunde i Paulí, amb sis punts, van, però, endreçar el trajecte coincidint amb l’exclusió per cinc faltes de Dos Anjos (70-60) i el camí feia una mica més de baixada. Un miratge, perquè un parcial de 1-10 del grup de Mumbrú va abocar aigua al vi i va donar cosmètica al Bilbao, que es va sostenir posant la por al cos als tricolors fins a la darrera alenada.