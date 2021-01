la reacció no pot esperar

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:48

PRECEDENTS

Molta igualtat en els enfrontaments directes entre MoraBanc i Bilbao

ANDORRA LA VELLA. El MoraBanc i el Bilbao Basket s’ha repartit les victòries en els 10 partits que s’han vist les cares en aquesta segona etapa a l’elit de l’equip tricolor. Cinc victòries per a cadascun, amb una especial tirada dels andorrans per Miribilla. Al darrer partit, fa un mes, es va veure una exhibició de Senglin amb 30 punts i 35 de valoració.

El MoraBanc Andorra apuja el teló de la segona volta de la Lliga Endesa aquest migdia al Poliesportiu davant del RETAbet Bilbao (12.30 h) amb l’únic propòsit d’assolir la victòria. Els d’Ibon Navarro, amb un inèrcia de sis derrotes seguides i només un triomf –contra l’Estudiantes– en els darrers 11 compromisos, no pot ajornar més la seva reacció. Malgrat trobar-se a l’equador de la competició domèstica, els tricolors afronten el repte davant d’un renovat Bilbao amb la necessitat de deixar la victòria a la bombonera. “És evident que, darrerament, hem comès errades que ens han afectat però estem treballant per millorar això” va comentar Tunde Olumuyiwa. En aquest sentit el pivot va afegir que “quan aconseguim fer bé el que sabem i sense errades, hem demostrat que podem guanyar qualsevol”.El tècnic adjunt, Paco Vázquez, va demanar poder trencar amb la mala dinàmica: “Ens mereixem guanyar un partit perquè s’està fent un gran treball i crec que contra el Bilbao pot ser una bona oportunitat.” Un dels aspectes que el cos tècnic, evidentment, ha de treballar i centrar els esforços és convertir el treball en bons resultats. Malgrat les sensacions i la feina realitzada, el fet de no aconseguir victòries pot crear certa frustració en el grup. Vázquez va reconèixer que “cada temporada es troben moments complicats d’aquest tipus en què l’equip treballa bé i s’esforça, demostra compromís, però els resultats no arriben. En aquest punt és qüestió nostra, amb l’experiència d’alguns jugadors, fer veure que això és bàsquet”.A poc a poc, la infermeria tricolor es va buidant i Tyson Pérez ja podrà reaparèixer a la Lliga ACB després de fer-ho a l’Eurocup davant l’Unics. Palsson i Diagne, amb dolències de llarga durada són, ara, els dos jugadors fora de combat. El reguitzell de lesions que ha patit l’equip aquest curs, cinc de les quals de turmell, no ha de ser cap excusa, tal i com va assenyalar Paco Vázquez: “Algunes lesions són més greus que d’altres, però no està sent una temporada còmoda. Tot i això no hi ha excuses perquè nosaltres rebem aquests impactes com altres equips de la lliga més o menys, però tothom en rep, i el que hem de fer és seguir treballant i confiar en l’equip que tenim.”Els homes de negre d’Àlex Mumbrú arriben al Principat amb un roster curt, amb cares noves i amb baixes. “Són gent que tenen molt de bàsquet a les mans i juguen molt bé. El que tinc clar és que, encara que vinguin amb menys efectius, serà un partit molt complicat” va explicar Paco Vázquez. Rouselle podria tornar i són baixa segura Betolaza, Balvin Hakanson i Quentin Serron.