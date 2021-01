L’equip tricolor rep el Llagostera a Prada de Moles i afronta el quart partit en 12 dies

L'FC Andorra enceta la segona volta amb la voluntat de no cedir La plantilla de l'FC Andorra va fer ahir el darrer entrenament abans de rebre avui el Llagostera. FC ANDORRA

L’FC Andorra rep aquesta tarda (17.00 h) el Llagostera a Prada de Moles, en el partit que dona la benvinguda a la segona mànega de la primera fase d’aquesta atípica temporada. Ho fa amb els tricolors al llindar del lideratge, que es va escapar per l’empat davant del Badalona, i afrontant el quart partit en només 12 dies. L’aspecte físic és un dels neguits del tècnic, Nacho Castro, que és conscient de la despesa que ha hagut de fer l’equip en els enfrontaments amb el Lleida, el Prat i el Badalona. “Hem tingut molta càrrega i és l’única por que tinc. Hem respost bé però a veure com responem demà [per avui]”. L’entrenador tricolor té molt clar que en aquest grup tan igualat “tot s’està decidint per petits detalls” i va afegir que el Llagostera “és un equip molt sòlid defensivament, molt fort i que està excel·lentment treballat en jugades d’estratègia”. Per al tècnic asturià, l’equip no ha d’acusar el fet d’haver deixat escapar l’oportunitat d’accedir al lideratge, perquè “el més important són les sensacions i van ser bones. Guanyar et dona confiança i, sobretot, tancar la primera volta com a líder, però és futbol i la dinàmica és positiva”. L’Andorra és tercer amb 16 punts, a només un del líder, el Nàstic de Tarragona, que s’enfronta al segon classificat, el Barça B, al Nou Estadi. Encetar la segona volta amb una victòria i mantenint immaculat Prada de Moles ha de ser innegociable per l’equip tricolor davant d’un Llagostera imprevisible, que és cinquè a la classificació a només dos punts dels tricolors. Castro no podrà comptar amb Gaffoor, Mantovani ni Rubén Enri, que segueixen sense recuperar-se de les respectives dolències musculars.