Diagne ha de passar pel quiròfan per una hèrnia discal i Palsson serà baixa uns dos mesos per un trencament al turmell

Maleïdes lesions Palsson, en el moment de patir la lesió, ajudat per Sy, el fisioterapeuta David de Toro i Senglin. Fernando Galindo

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:43

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La plaga de lesions que aquesta temporada està assotant el MoraBanc Andorra ja és, hores d’ara, certament preocupant. El club va informar ahir que Moussa Diagne “té una hèrnia discal entre l’L5 i l’S1 que l’obligarà a passar properament pel quiròfan”. El pivot senegalès només ha pogut jugar 10 minuts aquest curs, davant l’Antwerp a l’Eurocup, i un cop semblaven oblidades les dolences de tíbia i peroné, unes molèsties a l’esquena el mantenien apartat de les pistes. Ara, un cop sigui intervingut, el retorn a la competició “anirà en funció de l’evolució de la lesió”, tal com va reflectir l’entitat. A més, es va confirmar la pitjor de les previsions per a Haukur Palsson, que pateix “un trencament complet del lligament peronealastragalí anterior i lesió parcial del fascicle profund del deltoide del turmell dret”. Un infortuni que podria mantenir l’islandès uns dos mesos de baixa. El 13 tricolor, també, es va perdre l’inici de temporada per un trencament muscular de l’adductor llarg dret.



La de Palsson és la cinquena lesió de turmell aquest curs, ja que Tyson Pérez, Bandja Sy, Senglin i Dime, amb més o menys gravetat, han patit un tràngol similar. Tyson va sofrir el 5 de desembre, abans del partit davant el Betis, un trencament de lligament peroneal astragalí i un trencament parcial de lligament deltoide del turmell dret que el va mantenir més de dos mesos allunyat de les pistes. L’aler pivot va reaparèixer aquesta setmana contra l’Unics Kazan. Bandja Sy va estar tres setmanes out a l’inici de la temporada per un esquinç al turmell, Senglin va patir a l’octubre davant el Saragossa un esquinç de grau 2 en dos lligaments i va reaparèixer davant el Mònaco. Finalment, Malick Dime, que afronta la recta final de la seva recuperació, va caure també a causa d’un esquinç de grau 2/3 al turmell esquerre.



“Sempre s’ha d’analitzar per què et passen aquestes coses, però no podem preveure els accidents”, introdueix el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana. “Aquestes últimes lesions de turmell són trepitjades de caigudes i malgrat tota la prevenció que s’està fent no hem tingut la sort d’evitar-les”, afegeix. En aquest sentit, insisteix que “són lesions accidentals, fortuïtes i que no es poden evitar. No estem passant una bona ratxa, la veritat”. A banda dels masegats turmells, David Jelinek i Paulí també es van perdre l’inici de campionat per un trencament i una lesió muscular. Tot plegat fa que, a banda del brot de coronavirus i algunes dolences físiques, el tècnic, Ibon Navarro, no hagi pogut disposar en cap partit de la temporada amb la rotació i la plantilla completa. De fet, comptant Sergi García, que va patir un cop a l’esquena al partit de l’octubre davant el Lokomotiv, només sis jugadors no han hagut de trepitjar la infermeria: Tunde Olumuyiwa, Nacho Llovet, Clevin Hannah, Tomasz Gielo, Artsiom Parakoushki i Guille Colom.