Nova cita de la Copa del Món per a Mimi Gutiérrez a Àustria

Actualitzada 12/01/2021 a les 06:31

Mimi Gutiérrez afronta aquesta tarda la cinquena Copa del Món d’eslàlom de la temporada a l’estació austríaca de Flachau. L’esquiadora sortirà amb el dorsal 39 i buscarà passar a la segona mànega per primer cop aquesta temporada després de no poder-ho fer a cap de les dues curses de Levi, ni a les de Semmering ni Zagreb.



D’altra banda, Bartumeu Gabriel va finalitzar ahir 23è en un gegant FIS a Flaine, on Xavi Cornella va ser 43è. En canvi, Àlex Rius i Axel Esteve no van poder acabar la cursa. A més, Jordina Caminal va ser 44a en supergegant i 27a en combinada alpina en una prova FIS de velocitat celebrada a l’estació italiana de Santa Caterina Valfurva.