Va perdre la vida als 60 anys víctima d’una llarga malaltia

El món de l’esport nacional està de dol després de la mort la matinada de dilluns de Jaume Esteve, president de la Federació Andorrana de Muntanyisme des del 2014 i lligat durant molts anys a altres disciplines, especialment al rugbi. Esteve tenia 60 anys i no va poder superar una dura malaltia que l’havia afectat els últims anys. Un cop es va conèixer la notícia es van succeir les mostres de condol per la seva pèrdua, tant des de federacions i clubs esportius, com de particulars d’altres àmbits de la societat, no només d’Andorra, sinó també de lluny de les