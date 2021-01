Pprogressió constant

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:19

GUTIÉRREZ I MIJARES, FORA A VAUJANY

Mimi Gutiérrez i Carla Mijares no van acabar la segona Copa d’Europa d’eslàlom celebrada a l’estació francesa de Vaujany. Gutiérrez va cloure la primera mànega en 33è lloc, però no va completar la cursa a la segona, mentre que Miajres va quedar fora de la cursa a la primera baixada.



De la seva banda, Cande Moreno va aconseguir una novena i una 15a posició al descens FIS fet a Santa Caterina. Avui disputa un supergegant i una combinada.

Irineu Esteve segueix demostrant la seva progressió i va finalitzar la seva tercera participació al Tour de Ski amb una 13a posició a la vuitena i última de les etapes, la pujada a Alpe Cermis dins de la cursa de 10 quilòmetres estil lliure amb sortida massiva. Amb l’actuació d’ahir, el fondista va poder millorar llocs a la classificació general fins a la 22a plaça (era 26è abans de l’última etapa). Aquesta és la seva millor classificació en una general del Tour de Ski després d’haver finalitzat en 23è i 24è lloc a les dues edicions anteriors.A la cursa d’ahir, Esteve va anar de menys a més, ja que va passar pel primer punt de cronometratge en 32a posició, però va anar millorant i trobant el seu lloc fins a creuar la línia d’arribada el 13è, a tocar del Top-10. El fondista va completar la cursa en un temps de 33’37”1, a 56 segons del vencedor de la jornada d’ahir, que va ser el rus Denis Spitsov amb un crono de 32’41”0. El seu compatriota, Alexander Bolshunov, va acabar ahir segon, mentre que l’últim lloc del podi va ser per a l’esquiador de fons gal, Maurice Manificat.Pel que fa a la general, Esteve va tancar el Tour de Ski després de vuit etapes en 22a posició i amb un temps final de 3 h 42’04”1, a nou minuts i mig del rus Alexander Bolshunov, que va repetir el triomf que ja havia aconseguit en l’edició del 2020. Maurice Manificat va ser segon, mentre que el també rus Denis Spitsov va ser el tercer classificat global. A més, el fondista de la FAE va quedar a només 14 segons d’entrar dintre del Top-20 de la general, que va tancar el francès Jules Lapierre.Tot i tancar el Tour de Ski amb el seu millor resultat a la general, i amb un Top-10 i dos Top-15, Irineu Esteve no va mostrar-se del tot satisfet i va assegurar que “la valoració no és molt positiva, però tampoc molt negativa, un nivell normal”, i va afegir que “a Val di Fiemme esperàvem una mica més de les curses i avui [ahir] crec que hauríem pogut estar més endavant. Per últim, va cloure dient que “hem fet un bon resultat”.Per la seva banda, el tècnic de la FAE, Joan Erola, va assenyalar que “faig una valoració positiva del Tour, sobretot perquè així com l’any passat, en la pujada, on ell és molt fort pujant, obtenia un bon resultat, aquest any hem fet dos molt bons resultats en carreres més clàssiques i podem estar contents”. Per últim, va agregar que “el nivell de Copa del Món és molt alt i aquests resultats és molt difícil fer-los, així que l’Irineu pot estar content”.