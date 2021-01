Bartumeu Gabriel acaba 23è al supergegant de Flaine

Cornella ha quedat 43è i Àlex Rius, Àxel Esteve i Jaume Núñez no han pogut acabar la segona mànega

Actualitzada 11/01/2021 a les 17:21

Redacció Andorra la Vella

L'esquiador Bartumetu Gabriel ha acabat 23è al supergegant FIS de Flaine amb un temps de 2.06.21, 4.38 més que el vencedor, el francès Alexis Brondex que ha fet 2.01.83. Gabriel ja era 23è durant la primera mànega, i tot i que en la segona ha sumat 2,06 s'ha mantingut en aquesta posició. Xavier Cornella ha quedat 43è amb 2.10.71, a 8.88 del guanyador, mentre que Àlex Rius, Àxel Esteve i Jaume Núñez no han pogut acabar la segona mànega.



Jordina Caminal ha estat 44a en el supergegant i 27a en la combinada de la competició de velocitat a Santa Caterina Valfurva, a Itàlia. Caminal ha fet un crono d'1.19.68 en el supergegant, a 4.53 de la guanyadora, i a l’eslàlom que completava la combinada ha sumat 36.93, amb un temps total d'1.56.61, a 5.39 de Sosio, que ha guanyat amb 1.51.22. Cande Moreno i Jèssica Núñez no han pogut completar la baixada del supergegant i han quedat fora.



Els Nacionals Júnior italians també han disputat avui un gegant masculí i un altre de femení a l’estació de Passo San Pellegrino, tot i que encara no hi ha resultats. Ahir, però Íria Medina va ser 13a a 3.36 de la guanyadora i Aritz Àlvarez va ser 54è a 8.94 del vencedor, mentre que Pere Cornella va acabar 59è i Cerni Gil no va acabar la primera mànega.

