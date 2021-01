Vicky Jiménez cau a la prèvia de l'Open d'Austràlia

Ha perdut 6-4 i 6-4 contra la turca, Cagla Buyukakcay, número 178 del món.

Vicky Jiménez Kasintseva ha caigut a la primera ronda prèvia de l'Open d'Austràlia per 6-4 i 6-4 contra la turca Cagla Buyukakcay, número 178 del món. La jove tennista andorrana ha donat la cara en tot moment i ha començat el partit trencant-li el servei a la seva rival, tot i que aquesta ha respost. Jiménez ha tornat a fer un break per situar-se per davant 2-3, però la turca ha reaccionat trencant-li el servei dos cops seguits a l'andorrana per endur-se el primer set per 6-4.



A la segona mànega, Buyukakcay ha arrencat millor i s'ha situat 3-0, però Vicky Jiménez no s'ha donat per vençuda i ha pogut igualar el partit 3-3. La turca ha tornat a obrir forat amb el 5-3, i tot i un trencament de servei de la jove tennista del Principat, Buyukakcay s'ha acabant adjudicant el set i el partit per 6-4.



D'altra banda, la resident Georgina García ha superat la primera ronda després de derrotar a la tennista russa Anastasia Zakharova (número 253 del món) per un contundent 6-0 i 6-0. A la segona ronda s'enfrontarà a la italiana Sara Errani.