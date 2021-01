L'FC Andorra suma una victòria agònica (1-0)

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:55

EL VESTIDOR

“Crec que mereixo més minuts”



Carlos Martínez

El davanter de l'FC Andorra estava capcot tot i el triomf i el gol després del partit, i va manifestar que “no puc estar gaire content perquè no estic gaudint dels minuts que crec que mereixo, però respecto les decisions de l’entrenador”. Això sí, l’atacant va tancar la porta a una possible sortida aquest mercat d’hivern. Per la seva banda, el tècnic Nacho Castro va destacar que “crec que avui hem fet 30 minuts molt bons, dels millors de la temporada, però el gol ha arribat quan pitjor jugàvem i el rival estava millor”.

No estava gens clar que es pogués fer, però finalment la feina dels operaris del comú d’Encamp i de l’FC Andorra retirant la neu que va caure a Prada de Moles va permetre que es jugués el duel dels tricolors contra el Lleida Esportiu, que va acabar amb triomf agònic per als de Nacho Castro amb un golàs de Carlos Martínez al minut 88.El duel va ser tricolor des de l’inici, i els homes de Nacho Castro haurien pogut sentenciar el partit en tot just 15 minuts, però el visitant Pau Torres i el travesser van evitar-ho. Primer va ser Pau Martínez qui va estar a prop d’obrir el marcador, i després va provar-ho Bover, però el porter visitant va fer dues intervencions de mèrit per obrir el marcador. Precisament el balear va tenir la més clara al quart d’hora amb un tir de falta, però el seu llançament va estavellar-se contra el pal. El Lleida Esportiu va anar avançant línies i va tenir també la seva oportunitat mitjançant Raúl González, però Nico Ratti va treure la seva rematada amb una gran intervenció.El joc es va anar apagant a poc a poc, també pel fred i la neu que tornava a caure a Prada de Moles, i tot i un parell d’arribades tímides a les dues bandes, el marcadpor no es va tornar a moure i el duel va arribar sense gols al descans.A la represa, el ritme del partit va anar baixant a la vegada que pujava la intensitat de la nevada a Prada de Moles, que deixava algunes parts del terreny de joc gairebé impracticables. Nacho Castro va moure la banqueta per anar a pels tres punts conscient que l’equip necessitava la victòria per no perdre distància amb el grup capdavanter de la lliga, i va canviar tot l’atac a la recerca de jugadors frescos que incomodessin Pau Torres. Els tricolors van fer una passa endavant amb els canvis, i Riverola va estar a punt d’obrir el marcador amb un tir llunyà que va sortir fregant el pal, igual que Pedraza pocs minuts després a la sortida d’un còrner, tot i que el gol no arribava. Al Lleida li costava generar joc, i només posava en compromís la porteria de Ratti amb jugades de pilota aturada, però sense mostrar-se efectius.El partit ja agonitzava i semblava que acabaria en empat, però Carlos Martínez va inventar-se un golàs engaltant una voleia al segon pal que va acabar sent impossible per a Pau Torres i que va deixar els tres punts al Principat.Els tricolors afrontaran ara una setmana amb doble cita i amb dos partits a Prada de Moles. Dimecres els homes de Nacho Castro rebran el Badalona en un duel ajornat, i diumenge següent qui visitarà l’estadi encampadà serà el Llagostera en el primer partit de la segona volta.