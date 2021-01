Un positiu al Fuenlabrada endarrereix el duel dels tricolors, de moment, fins demà

Partit ajornat L'expedició tricolor just abans de sortir cap a Fuenlabrada. BCA MORABANC ANDORRA

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:43

Marc Basco Andorra la Vella

La Covid-19 ha tornat a fer la guitza al MoraBanc Andorra i avui no podrà disputar el partit de la 19a jornada de la Lliga Endesa que tenia previst a la pista de l’Urbas Fuenlabrada a causa d’un positiu a l’equip madrileny i de la tempesta Filomena que està deixant grans nevades i problemes al país veí. El duel va quedar programat per demà a les 21.00 hores, tot i que fins avui no es coneixerà del cert si els homes d’Ibon Navarro poden saltar al pavelló Fernando Martín.



La notícia va saltar a la tarda, quan l’Urbas Fuenlabrada va anunciar que havia detectat un positiu de coronavirus a les proves prèvies al partit que havia realitzat. El membre de l’equip afectat (el conjunt madrileny no va precisar si era jugador o tècnic) és asimptomàtic i va ser aïllat, i el conjunt madrileny va suspendre l’entrenament previst per ahir a la tarda i va aïllar també la resta del grup a l’espera de conèixer els resultats d’una nova ronda de proves diagnòstiques que va realitzar ahir mateix. Estava previst que el resultat d’aquests tests complementaris es conegués durant el matí d’avui, però l’arribada de la tempesta Filomena comporta problemes logístics que dificulten l’arribada dels resultats durant la jornada d’avui perquè es pugui disputar el partit a les 20.45 hores, tal com estava previst en un primer moment.



La notícia del positiu va agafar el MoraBanc Andorra a l’AVE just abans d’arribar a la capital d’Espanya i l’ajornament fins demà, de moment, del partit va produir-se amb els tricolors a l’hotel de concentració. Ara, els homes d’Ibon Navarro hauran d’esperar novetats sobre el cas per veure si el duel pot disputar-se a última hora de demà o si s’ha de buscar una nova data.



Aquesta no ha estat ni de bon tros l’única afectació de Covid per als tricolors. Sense anar més lluny, dijous haurien d’haver rebut l’Obradoiro al Poliesportiu, però un brot al conjunt gallec va ajornar el partit sine die. A més, el MoraBanc Andorra va patir entre l’octubre i el novembre un brot de Covid-19 amb una quinzena d’afectats que va fer que l’equip hagués d’estar aturat tres setmanes sense poder entrenar ni disputar cap partit.



Viatge amb novetats

Més enllà del que acabi passant amb la disputa o no del partit, el MoraBanc Andorra va viatjar amb força novetats a Madrid, i és que Tyson Pérez i Malik Dime van tornar a una expedició després de les lesions al turmell. Pel que fa al capítol de baixes, no va anar a Madrid Moussa Diagne i tampoc va fer-ho Sergi García (segons es va poder veure a les imatges publicades pel club), que dilluns contra el Reial Madrid tampoc no va disputar cap minut al Poliesportiu. Sobre aquesta estranya absència, l’entrenador ajudant, Paco Vázquez, va declarar que “va ser una decisió tècnica, com quan un altre jugador no juga. Són coses que passen durant la temporada”.