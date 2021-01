La federació no es troba còmoda a l’Estadi Nacional i treballarà per portar la selecció a Encamp

La selecció vol que l'estadi d'Encamp sigui la seva seu habitual Imatge de la zona del Càmping Internacional, a Encamp, on es construirà el futur camp de la Federació Andorrana. Fernando Galindo

Actualitzada 08/01/2021 a les 05:39

La Federació Andorra de Futbol (FAF) segueix ferma en la voluntat que la nova infraestructura que es començarà a construir al març als terrenys del Càmping Internacional pugui esdevenir el futur Estadi Nacional. L’ens vol que la futura seu dels partits de la selecció absoluta de futbol sigui la nova instal·lació d’Encamp perquè, assegura no trobar-se còmode a l’actual Nacional. La FAF sent que no és la prioritat i que sorgeixen problemes perquè “depèn d’una federació, [la de rugbi] que només té quatre equips”. La primera fase de construcció del nou camp serà al març i, tal com van explicar ahir fonts de la federació, serà d’un aforament d’entre 1.500 i 2.000 espectadors. La FAF vol que en un futur els partits de l’absoluta contra rivals potents en el panorama europeu i mundial es puguin disputar a Encamp.



És cert que la infraestructura s’edificarà després d’un acord de lloguer de 25 anys entre la federació i un privat, la família Reig, propietària dels terrenys, però l’objectiu de la FAF de convertir-lo en la casa de l’absoluta topa directament amb la voluntat del Govern. En declaracions al Diari, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, defensa que “la informació que tinc no és que vulgui [la FAF] fer un Estadi Nacional”. En aquest sentit, explica que “la federació té una alta demanda, amb moltes llicències i una necessitat d’instal·lacions per a les seves competicions, i l’estadi nou d’Encamp serà una infraestructura més, com poden ser la de la Massana o la Borda Mateu. És a dir, un camp petit i per donar servei a les competicions internes. D’aquí a parlar de futur Estadi Nacional...”. Ruiz subratlla que “Estadi Nacional només n’hi ha un i és el que està situat a Andor­ra la Vella”. El secretari d’Estat insisteix que “l’Estadi Nacional es va homologar i és on es disputaran les properes competicions a curt termini. No està previst que la nova instal·lació d’Encamp pugui rebre la nomenclatura d’Estadi Nacional i estic convençut que la FAF no pensa, almenys ara, de fer una obra que tingui aquesta catalogació”. Finalment, però, va celebrar que “poder tenir un nou estadi pugui evitar el conflicte existent entre el futbol i el rugbi”. Pel que fa a la cada cop més llu­nyana realització de la segona fase dels treballs a l’Estadi Nacional, Ruiz reconeix que “descartada no ho està, però ara per ara no està prevista i menys en l’actual situació”.



Satisfacció al comú d’Encamp

D’altra banda, el comú d’Encamp valora molt positivament l’acord entre la Federació de Futbol i la família Reig per ubicar un estadi a la parròquia. El conseller de Joventut i Esports encampadà, Xavier Fernàndez, assegura que el nou estadi “farà un efecte dinamitzador per al comerç i l’economia de la parròquia”. A més, destaca que les negociacions amb la federació ja feia temps que es produïen i va obrir de bat a bat la porta a un hipotètic trasllat de la seu de la FAF, situada a Escaldes-Engordany, a Encamp, a les instal·lacions del nou estadi. Un supòsit que, hores d’ara, la federació no preveu, tot i que encara resten converses per tractar aquesta situació.



Fernández es felicita, a més, per l’empenta que el nou estadi podria aportar a Encamp “com a parròquia de l’esport” i com un destí de preparació de clubs esportius d’elit.