Iniesta publica un vídeo sobre el futbolista Carlos Martínez

L'exjugador blaugrana i el davanter de l'FC Andorra són amics des de ben petits

Actualitzada 08/01/2021 a les 14:36

Redacció Andorra la Vella

L'exjugador blaugrana i actual migcampista del Vissel Kobe, Andrés Iniesta, ha compartit un vídeo a través de les xarxes socials sobre Carlos Martínez, davanter de l'FC Andorra i amic íntim. A l'audiovisual es mostren imatges de Martínez al camp de Prada de Moles i altres del futbolista de Fuentealbilla i finalitza amb el logo d'Iniesta TV, el canal que l'exblaugrana té a Rakuten Sports, ja que el vídeo podria ser un avanç de nou contingut a la pàgina del migcampista del Kobe.



Martínez i Iniesta es van conèixer a La Masia i a més, el futbolista de l'FC Andorra era el millor amic d'Anna, la dona d'Iniesta. Carlos Martínez també va ser una de les persones que va ajudar Andrés Iniesta a decidir-se per emprendre l'aventura japonesa de fitxar pel seu equip actual, el Vissel Kobe. Martínez, mataroní de 33 anys i procedent de l'Hèrcules, va fitxar el gener de l'any passat per l'FC Andorra, un fet que va coincidir amb la visita de l'exfutbolista blaugrana i la seva família a Andorra, que solen venir a desconnectar alguns dies pràcticament cada any.