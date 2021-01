La falta de gol condemna l'FC Andorra al Prat (1-0)

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:13

EL VESTIDOR

“Un problema d’encert i de joc”

Nacho Castro. L’entrenador de l’FC Andor­ra es va mostrar resignat en la valoració postpartit. El tècnic asturià va reconèixer que havia estat un problema “d’encert i de joc perquè no hem estat al nostre nivell”. Castro va afegir que “l’equip no ha acabat d’estar bé amb pilota i en un camp com aquest, complicat, s’acusa. També ens ha faltat precisió”. Per a l’entrenador tricolor, pèro, “els darrers 20-25 minuts hem generat el suficient com per haver-nos emportat més premi”.

Víctima de la seva poca inspiració en les zones d’influència i de generar sense verí, l’FC Andorra va perdre al Prat una gran oportunitat d’incorporar-se a la part noble de la competició (1-0). A l’equip tricolor li falta gol. Pot semblar una afirmació agosarada i embogida tenint Casadesús, Carlos Martínez, Enri o Iker però la falta d’encert, de determinació i de mala llet a la darrera alenada va condemnar l’Andorra al Sagnier. 9 gols en 8 partits no és rèdit suficient per a un grup que aspira a tot. En un partit aspre, d’aquells que s’ennueguen, com el d’ahir al Prat, als tricolors els hauria arribat amb un davanter dels que són capaços de ficar una rentadora dins de la porteria contrària. Que del no res et fa un gol. No és context per esquinçar-se les vestidures, i menys quan tens davanters d’antiga soca, però la producció ofensiva si no es tradueix en diana serveix de ben poc.Li té agafada la mida el Prat a l’Andorra. Dels quatre darrers reptes, els potablava n’han guanyat tres i han estat capaços de conquerir dos cops Prada de Moles. Té folre aquest Prat, equip molt ben ensinistrat per Pedro Dólera, i molt més avesat del que marca la classificació. Va defensar de meravella –és un bloc que encaixa poc– i es va estirar el suficient com per fer descarrilar els tricolors en més d’una ocasió. El tècnic pratenc tenia ben peritats els tricolors. Pressió alta amb Ufano i Sergio Montero per embrutar la sortida de pilota de l’Andorra, buscar les pessigolles a la banda de Borja Herrera, amb les excursions de Diego Garzón i el desequilibri de Domi, la ratlla marcada al centre per Putxi i defensa precintada. Va ser un partit d’indiscutible ritme alt, amb els de Nacho Castro edificant el domini mitjançant possessions llargues. No va donar senyals l’Andorra fins al minut 12 quan una excursió de Borja Herrera la va mossegar Casadesús de cap sense incomodar Craviotto. Mentre es restaven minuts, el grup de Nacho Castro s’anava engrandint amb pilota, amb la partitura de Riverola i Bover, però li faltava xerrameca en atac. Només Casadesús va enfocar Craviotto al primer acte, mentre David Martín i Iker gambaven un pèl revolucionats. Va ser Goujón, curiosament, qui va destapar la tornada de vestidors amb un xut enredat que feia olor de gol. Preludi del que va convertir Sergio Montero (50’) en aprofitar un discutit penal favorable a l’AE Prat (1-0) i forçat per un murri Domi Berlanga. Li tocava ara mostrar medul·la a l’FC Andorra i Castro va donar rodet a Carlos Martínez i Hector Hevel per agitar el dibuix amb un 4-4-2 per resultar més abrasiu en atac. Mica en mica, l’equip es va quedar sense combustió i ni amb l’entrada de Sergi Serrano va trobar auxili l’Andorra.