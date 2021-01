Irineu Esteve se situa 18è a la general del Tour de Ski

L'andorrà finalitza 36è en una quarta etapa complicada per a ell

Irineu Esteve se situa entre l'elit al Tour d'Ski Irineu Esteve, amb el dorsal 17, entra a meta a la prova dels 15 quilòmetres persecució de diumenge passat. FIS

Redacció Andorra la Vella

Irineu Esteve ha perdut temps en la quarta etapa del Tour de Ski, en la qual s'ha disputat els 15 quilòmetres persecució en crono a Toblach. L'andorrà ha finalitzat en la 36a posició a 1'49'' del millor temps, assolit pel rus Alexander Bolshunov, i s'ha situat en la 18a posició de la general a 4'11'' del líder, el mateix Bolshunov.



L'entrenador del fondista del Principat, Joan Erola, ha destacat que ha fet una cursa molt similar a la de l'any passat, perdent un temps similar, donat que aquesta cursa li costa més. Amb tot, s'ha mostrat confiat perquè Esteve pugui continuar a un bon nivell. "El més important és que ell estigui convençut que pot fer-ho bé demà i en les pròximes curses perquè ja ho ha fet bé abans", ha comentat Erola, que ha afegit que "avui hem perdut una mica de temps, i demà a veure si podem recuperar alguna posició, però lluitar per fer un resultat capdavanter serà complicat, tot i que sí intentar fer una bona cursa per mantenir un bon nivell a la general i poder arribar a Val di Fiemme ben col·locat".



Demà es disputarà la cursa dels 15 quilòmetres persecució en clàssic a Toblach, en la qual la sortida serà amb les diferències de temps d'avui.



Moreno millora sensacions

Després d'una estrena de temporada amb sensacions dolentes, Cande Moreno ha pogut avui millorar en el segon supergegant de la Copa d'Europa de Zinal (Suïssa) en la qual ha finalitzat en la 20a posició i ha sumat 11 punts per al circuit contintental. "Avui molt millor, he anat a atacar més i, òbviament no ha sigut una baixada perfecta perquè quan un arrisca sol cometre més errades, però estic més contenta", ha valorat Moreno, que ha afegit que "poc a poc anirà venint aquest ritme de carrera, tinc moltes ganes de córrer més i veure realment a quin nivell puc estar".