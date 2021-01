Guanyar i esperar

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:38

LA LLIÇÓ DE HANNAH A VALÈNCIA EL DIA DE LA SAMARRETA TRICOLAR 'VINTAGE'

La fase final excepcional de l’ACB que va acollir la Font de Sant Lluís de València el juny passat serà recordada, en clau tricolor, pel triomf del MoraBanc Andorra davant el Reial Madrid (91-75). Clevin Hannah, amb 23 punts, va liderar la victòria el dia que l’equip va lluir la samarreta vintage per recordar l’equip pioner del 70.

Virtualment fora de la fase final de la Copa del Rei, només queda un bitllet per adjudicar i el MoraBanc Andorra s’agafa a la calculadora per escurar qualsevol opció de facturar el seu bitllet per a la cita del WiZink Center de Madrid, entre el 11 i el 14 de febrer. Per mantenir les opcions, és absolutament innegociable guanyar aquesta tarda al Reial Madrid al Poliesportiu -partit ajornat en el seu dia pel brot de coronavirus que va assotar a l’equip tricolor- i fer el mateix dissabte al Fernando Martín de Fuenlabrada. Per si no semblés quelcom complicat, aquestes dues hipotètiques victòries no assegurarien la presència del MoraBanc a la Copa del Rei ja que, a més, s’haurien de donar altres dos supòsits; que BAXI Manresa i UCAM Múrcia perdin o que, en cas de victòria, acabin amb pitjor bàsquet average que els tricolors.El tècnic adjunt, David Eudal, va explicar que “jugant contra el Madrid sempre hem de maximitzar els nostres recursos” i va afegir que “no ens hem d’obsessionar a aturar tot el que fan perquè tenen molt talent i sí en fer el partit perfecte en el que depèn de nosaltres”. A més, Eudal va destacar que “el Madrid és un equip molt competitiu i que respecta als seus rivals sempre que surt a la pista i que els hàgim donat algun ensurt els darrers anys potser no ens afavoreix”. Per part seva, Oriol Paulí va exposar que “sempre és un partit especial que agrada jugar perquè t’enfrontes els millors jugadors d’Europa”.El Madrid arriba al Principat intractable, amb un esplèndid estat de forma amb 15 victòries i amb només una derrota -la soferta davant el Barça- i, com a líder destacat de la competició, amb pocs punts febles. Els de Pablo Laso tenen les absències de Randolph -de llarga durada-, Llull o Deck, però la seva rotació és àmplia i exhibeixen l’aparició sonada de gent de la pedrera com el jove pivot Usman Garuba. Un partit, tot i l’absència de públic a la bombonera, sempre atractiu i on els d’Ibon Navarro, donat els antecedents, sempre han mantingut la llicència per somiar.