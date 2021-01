En un partit febril i escumós, el MoraBanc Andorra cau al Buesa Arena davant d’un talentós Baskonia abanderat pel pivot francès

Fins que fall va aparèixer El pivot de Baskonia Youssoupha Fall, lluitant amb Tunde, va resultar decisiu en la derrota del MoraBanc Andorra a Vitòria. ACB PHOTO / A. BOUZO

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:50

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Youssoupha Fall va irrompre per convertir l’atreviment i la inspiració d’un desacomplexat MoraBanc Andorra en un exercici impossible. El guió va somriure l’equip tricolor fins que el pivot senegalès amb passaport francès va abaixar el volum de la festa i va decidir que, a casa seva, res de res. Quan el partit es presentava com una llaminadura per a l’espectador, dinàmic, fluïd, directe i amb un ritme frenètic, Fall va oferir un recital de les seves millors armes i va facturar 17 punts, 14 rebots -11 dels quals defensius-, quatre taps i 38 de valoració. Una descomunal incidència en el joc que va fer inútil qualsevol resistència. Només Senglin, amb 20 punts, va exercir d’antipirètic.



Un parcial de 6-0 segellat per Vildoza i Polonara va trencar l’intercanvi de cops amb què Baskonia i MoraBanc van destapar el partit (10-5). Un arrabassament que va ser eixugat pels tricolors amb una inèrcia fantàstica de 0-15 amb tres triples consecutius, Palsson, Hannah i Senglin (10-20). Bona defensa i bona selecció de tir que va permetre el MoraBanc presentar credencials i obligar Ivanovic a refredar el partit. Per sacsejar la situació, Dusko va introduir els centímetres de Youssoupha Fall a la pista, un moviment estratègic que obligava Navarro a allistar i donar l’alternativa a Parakoushki, centímetres a la pintura per cordar al mastodòntic center senegalès. Cinc punts consecutius del sostre de Baskonia que retalla el coixí tricolor abans de la primera aturada (18-23). Fall seguia dominant les dues anelles, Henry començava a fer entremaliadures i el parcial de 9-3 tornava a entregar el volant als del Buesa Arena (27-26). Va recalcular la ruta el MoraBanc, buscant la batuta de Senglin i la referència de Tunde, però el segon quart es tenyia de to baskonista, amb un Henry que no donava treva (39-33). L’aportació des del perímetre es va encongir -cinc triples al primer quart- i es va erigir en un registre cabdal a l’hora de contrarestar les batzegades del homes més verinosos del grup d’Ivanovic (42-37). No va ser capaç de redreçar el context el conjunt tricolor després de l’interludi. L’autoritat i intimidació de Fall i els seus 2.21 feien alpí el partit per als tricolors, que van anar perdent oxigen mentre els vitorians afilaven les dents i carregaven Olumuyiwa amb quatre personals amb, encara, 15 minuts per restar. Una mica de cosmètica i arribada a un -8 (61-53) per afrontar la mànega terminal. El grup de Navarro treballava per retrobar el tacte i el pols al partit però Fall ja feia temps que havia decidit abaixar la persiana i precintar les intencions dels tricolors. El MoraBanc llanguia i es conscienciava que per Vitòria no passarien les opcions d’accés a la Copa del Rei. A l’horitzó, la visita del Reial Madrid i la possibilitat de poder agafar oxigen per l’ajornament del partit davant Obradoiro pels casos de Covid a l’equip gallec.



EL VESTIDOR



"AL FINAL HA FALTAT UN PUNT D'AMBICIÓ"

Ibon Navarro, l’entrenador deL Morabanc Andorrava explicar que “Fall ens ha fet molt de mal, però hem arribat al darrer quart amb opcions per competir”. El tècnic va destacar que la millora al darrer tram passava sempre per augmentar “l’agressivitat defensiva” i corregir “la manca d’encert” i que el Baskonia “ha estat un just guanyador”. Navarro va reconèixer que “ens ha faltat un puntet d’ambició per intentar competir el partit fins al final”.



LES CLAUS

PRIMER QUART

El morabanc va facturar un gran primer parcial, competint, amb encert des de fora -cinc triples- i una defensa sòlida. Un parcial de 0-15 que va permetre arribar a l’aturada amb 18



FALL

El pivot de baskonia es va erigir en la principal arma llancívola del grup de Dusko Ivanovic. Els seus 2.21 van resultar letals en les aspiracions del MoraBanc, amb 17 punts, 4 taps i 14 rebots.