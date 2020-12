El Dakar alternatiu

L’andorrà Òscar Gonçalves participarà com a copilot al Dakar clàssic, competició paral·lela amb cotxes que van córrer el ral·li abans de l’any 2000.

L’andorrà Òscar Gonçalves també forma part, d’alguna manera, de l’expedició andorrana desplaçada a la 43a edició del Ral·li Dakar, que es disputarà entre el 3 i el 15 de gener a l’Aràbia Saudita. Una edició que tindrà una novetat, el Dakar clàssic, una competició paral·lela al ral·li que es disputarà amb cotxes que van participar en un Dakar abans de l’any 2000. I és en aquesta disciplina on Gonçalves participarà com a copilot de l’equip del Roura Lighting Team, format per Juan Roura i ell mateix. Són amics i companys de feina en una empresa catalana d’enllumenat públic i els