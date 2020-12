Any marcat per la Covid

La pandèmia ha afectat l’any esportiu al país amb competicions cancel·lades i equips sense poder competir

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:51

Marc Basco Andorra la Vella

Parlar del 2020 és i serà parlar de la Covid-19, també en el món esportiu. Competicions aturades, lligues sense finalitzar i incertesa entre molts dels equips i esportistes del país han marcat aquest any en què també hi ha hagut moments per als èxits a l’esport i per a algunes polèmiques.



La principal notícia, ja no d’aquest 2020, sinó dels últims temps pel que fa a l’esport de casa, va arribar ben d’hora amb la consecució de l’Open d’Austràlia júnior per part de Vicky Jiménez Kasintseva. Amb només 14 anys, i en el seu primer Grand Slam, la jove tennista va aconseguir una victòria impressionant a base de caràcter i remuntant diversos dels partits, inclosa la final, guanyada a Weronika Baszak. Aquest triomf va permetre que Jiménez Kasintseva fes el seu debut al circuit professional sènior just abans de l’inici de la pandèmia, que continuarà les properes setmanes amb la disputa de la fase prèvia de l’Open d’Austràlia sènior a Dubai.



En l’àmbit col·lectiu, l’any del MoraBanc ha estat marcat pel pas a semifinals de la Copa del Rei per primer cop a la història després de derrotar el Tenerife a Màlaga. Després de la pandèmia, l’equip d’Ibon Navarro va estar a punt de passar també a semis de la Lliga Endesa, però va acabar caient contra el Burgos de Joan Peñarroya. El tram final d’any per als tricolors ha estat marcat per l’impacte de la pandèmia dins de l’equip, que va tenir-lo aturat més de tres setmanes.



En futbol, l’Inter Escaldes ha estat el protagonista del 2020 amb el doblet de Lliga i Copa, i també amb l’escàndol pel presumpte tripijoc en els partits en els duels contra la UE Sant Julià que es troba sota investigació. També a l’esport rei, l’acomiadament de Gabri García i l’arribada de Nacho Castro han marcat l’any de l’FC Andorra, que lluita per, com a mínim, pujar a la nova Primera RFEF. A més, l’Enfaf femení va aconseguir l’ascens a Preferent i Tere Morató ha debutat a l’elit del futbol espanyol amb el Rayo.



Per últim, el món de l’esquí va estar marcat per les lesions de Joan Verdú, Mimi Gutiérrez i Lluís Marín, i per l’evolució d’Irineu Esteve en esquí de fons.



Resum del 2020



TENNIS

VICKY JIMÉNEZ REGNA A L'OPEN D'AUSTRÀLIA

La notícia més important de l’any en l’àmbit esportiu va arribar ben d’hora, i és que Vicky Jiménez Kasintseva va fer història amb el triomf a l’Open d’Austràlia júnior el 31 de gener. La jove tennista va proclamar-se campiona amb tot just 14 anys després de derrotar Weronika Baszak en tres sets. Després va arribar l’estrena al circuit professional, que seguirà les properes setmanes amb la disputa de la prèvia de l’Open d’Austràlia en categoria sènior.



BÀSQUET

COPA HISTÒRICA I OCASIÓ PERDUDA

El MoraBanc va passar a semis de Copa per primer cop i va desaprofitar l’oportunitat de fer-ho a les de l’ACB. El nou curs ha estat marcat pel brot de Covid a l’equip.



FUTBOL

L’FC ANDORRA ES QUEDA A MIG CAMÍ

El 2020 va arrencar amb crisi per a l’FC Andorra i Gabri va ser destituït. Nacho Castro només va poder entrenar dos partits abans que es cancel·lés la Segona B.



FUTBOL

L'ENFAF PUJA A PREFERENT

Les noies de José Antonio Martín estaven realitzant una gran temporada que la pandèmia va aturar, però la federació va decidir mantenir els llocs i van pujar a preferent.



FUTBOL

TERE MORATÓ, A L'ELIT ESPANYOLA

Després de quatre anys al filial de l’FC Barcelona, Tere Morató va fer història amb el fitxatge pel Rayo Vallecano. De moment ha jugat set partits amb les madrilenyes.



FUTBOL

L’INTER ESCALDES, CARA I CREU

Els escaldencs van guanyar Lliga i Copa per primera vegada, però el 2020 també va quedar marcat pel presumpte tripijoc en els partits que està sent investigat.



ESQUÍ ALPÍ

LES LESIONS MARQUEN EL CURS

Les lesions greus de Joan Verdú i Mimi Gutiérrez van marcar el principi del 2020, mentre que ara els esquiadors de la FAE recuperen a poc a poc la normalitat.



ESQUÍ DE FONS

IRINEU SEGUEIX PROGRESSANT

Va obrir l’any amb un vuitè lloc en una de les proves del Tour de Ski i amb bones actuacions al circuit mundial, i aquest curs ja suma tres Top-5 a la Copa d’Europa.



RUGBI

ATURATS DES DEL MES DE MARÇ

El VPC va veure aturada la Lliga el mes de març i aquesta temporada només ha pogut jugar un partit de la nova campanya en espera de reprendre la competició al gener.