L'Associació Andorrana d'Esports Electrònics neix per impulsar aquest sector al país

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics (AAEE) va donar ahir el tret de sortida amb un acte telemàtic al comú de la Massana, i amb un suport unànime des dels grups polítics del Consell General (tant de la majoria com de la minoria) i actors empresarials com la CEA (Confederació Empresarial Andorrana) a l’aposta de l’executiu pels e-sports com un dels elements per diversificar l’economia del país.



El president de l’AAEE, Sergi Segado, va destacar que aquest és un sector que està a l’alça i que engloba diferents sectors de la societat. El principal objectiu de l’associació serà el desenvolupament dels esports electrònics al país amb l’aposta d’empreses privades i del sector públic, així com intentar fer d’Andorra una referència dintre d’aquest sector amb la celebració, per exemple, de grans esdeveniments que tinguin repercussió global.