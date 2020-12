Mireia Gutiérrez és 47a a la Copa del Món de Semmering

Àlex Rius i Carla Mijares es proclamen campions d'Andorra d'eslàlom

Actualitzada 29/12/2020 a les 19:35

Redacció Andorra la Vella

Mireia Gutiérrez ha finalitzat la Copa del Món de Semmering (Àustria) en la 47a posició. Amb un registre de 55''39 en la primera mànega, no ha pogut accedir a la segona després de quedar-se a 1''37 de la 30a plaça que donava accés a la lluita pels punts, ocupada per la japonesa Asa Ando. La propera cita per a Gutiérrez serà el 3 de gener a la Copa del Món de Zagreb (Croàcia).



Campionat d'Andorra d'eslàlom

D'altra banda, avui s'ha disputat a la pista Esparver de Grandvalira el campionat d'Andorra d'eslàlom, en el qual Àlex Rius i Carla Mijares han estat els més ràpids i s'han proclamat campions. Ty Acosta i el francès Lucas Dessandier, en categoria masculina, i Jessica Núñez i l'espanyola Inés Sanmartín, en la femenina, han completat els respectius podis. Demà la mateixa pista acollirà un eslàlom FIS.