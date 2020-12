Nou nedadors del grup de seguiment de la FAN es desplacen a Donosti

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

Una delegació formada per nou nedadors integrants del grup de seguiment de la Federació Andorrana de Natació (FAN) es desplacen avui a Donosti, on demà participaran en la 38a edició del Torneig Internacional de Nadal, organitzat pel CN EASO de Sant Sebastià.



L’objectiu de la FAN és que “els nedadors que han estat entrenant molt fort durant aquest temps i tenen la mínima per participar puguin seguir competint”, va explicar el president de l’ens, Joan Clotet.



A la mateixa competició, tot i que defensant els colors del CN Lleida, competiran Bernat i Tomàs Lomero. Bernat ho farà als 50 i 100 papallona i als 100 lliures, mentre que Tomàs nedarà els 50 papallona i els 50 i 100 lliures. El torneig comença demà amb un sistema de competició en què les eliminatòries es faran a partir de les 10 del matí i les finals se celebraran a partir de les 18.30 hores.