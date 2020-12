Borja Herrera no es marca fites i pensa “partit a partit”

El futbolista canari destaca el bon ambient que hi ha al vestidor

Borja Herrera creu que l’FC Andorra ha d’anar partit a partit i no pensar en objectius concrets. En una entrevista al lloc web del club, el defensa va manifestar que “el més important és anar pas a pas, sumant el màxim de punts possibles per ficar-nos a la lluita per accedir a la Lliga Pro amb el nou format que hi haurà”. A més, el jugador canari va destacar que “després ja veurem on ens situa la classificació”. Herrera ha estat un dels homes importants en aquest inici de curs per a Nacho Castro, ja que ha disputat sis partits,