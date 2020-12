La FAF fa 1.800 tests

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:55

GOVERN ADJUDICA EL CANVI DE GESPA DELS CAMPS DE LA BORDA MATEU PER 164.309,34 euros

La sessió del consell de ministres de dimecres va aprovar l’adjudicació dels treballs de subministrament i col·locació de la gespa artificial del centre d’entrenament de la FAF a la Borda Mateu per 164.309,34 euros. L’empresa adjudicatària després de la resolució del concurs públic és Fidelturf Poligras i tindrà un termini de cinc setmanes per executar el canvi de gespa a partir del 31 de maig de l’any vinent.

Segons el conveni signat entre la FAF i Govern, la federació va fer-se càrrec de la substitució de la gespa de l’Estadi Nacional a canvi que l’executiu fes el mateix amb la superfície dels camps de la Borda Mateu on es disputen els partits de la Lliga Multisegur Assegurances i de la Lliga Unida.

D’altra banda, l’executiu també va aprovar els treballs pel canvi de les canonades d’aigua dels vestidors annexos de l’Estadi Nacional per un preu de 38.205,51 euros. Les obres es faran entre el 3 i 28 de maig.

La Federació Andorrana de Futbol ha realitzat 1.802 tests de coronavirus dintre del protocol de retorn de les competicions futbolístiques i s’han detectat només sis positius, que suposen una taxa de positivitat del 0,33 per cent. La tornada de la Lliga Multisegur Assegurances, la Lliga Unida i la Lliga Viatges Pantours es va haver d’ajornar a causa de l’impacte de la segona onada de la Covid al país, però van poder arrencar el 29 i 30 de novembre un cop el Govern va donar l’autorització al protocol elaborat per l’ens federatiu amb la col·laboració del bioinformàtic Joel López. Entre les diferents mesures per tal de prevenir els contagis hi ha la no utilització dels vestidors per dutxar-se (només es permet fer xerrades tècniques abans del partit), l’obligatorietat de dur mascareta als entrenaments i en tot moment durant els dies de partit menys quan s’està jugant o la presa de temperatura i l’obligació d’utilitzar gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les instal·lacions de la FAF. A més, durant els últims mesos van fer-se més vestidors a la Borda Mateu, així com sales mèdiques.L’ens federatiu va habilitar un espai a la Borda Mateu on s’han anat realitzant totes les proves abans de les diferents jornades de competició, i s’han hagut d’ajornar només quatre dels 57 partits que hi havia programats, un 2,28 per cent. Totes aquestes suspensions han estat a la Lliga Multisegur Assegurances, en què des de l’inici de la competició la FAF va detectar un total de quatre casos positius amb els tests d’antígens previs a les jornades de competició, dos dels quals eren asimptomàtics, que són els que més perill tenen pel risc de contagi. Un dels quatre duels ajornats (el que enfrontava la UE Santa Coloma i l’Atlètic Escaldes) ja es va recuperar i la resta es jugaran al gener. Pel que fa a la Lliga Unida i a la Lliga Viatges Pantours, s’han pogut jugar tots els partits ja que només es va detectar un cas tant a la segona categoria de futbol com a la màxima divisió de futbol sala.Des de la Federació Andorrana de Futbol es fa una valoració positiva d’aquest inici de temporada, així com del protocol de seguretat, i el president, Fèlix Álvarez, va manifestar que “estem molt contents de com s’han pogut desenvolupar les primeres jornades de lliga i pensem que els tests han estat tot un èxit, ja que una positivitat de només el 0,33 per cent és molt poca cosa”. El màxim responsable federatiu també va destacar la feina feta pels responsables de la FAF així com pel personal extern que ha ajudat a fer que les primeres jornades s’hagin pogut disputar amb normalitat, així com la responsabilitat i conscienciació de clubs, jugadors i cossos tècnics per la seva responsabilitat tant dins com fora del terreny de joc.Les tres competicions principals de futbol i futbol sala s’ajornen ara fins a final de gener i la intenció és que tornin amb cert punt més de normalitat, tal com va admetre Álvarez. “Esperem que quan tornin les competicions l’índex de contagis estigui millor i es pugui jugar amb més normalitat”, va destacar el president de la FAF, que va afegir que “si no és així nosaltres seguirem amb la nostra tasca perquè el futbol sigui més segur”. Per últim, el responsable federatiu va cloure que “per nosaltres la salut és el més important, tant pel que fa als jugadors com a la resta de personal dels clubs, i intentarem que segueixi sent així”.