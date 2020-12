Visita a la Virtus en quadre

El MoraBanc recupera avui un dels duels ajornats pel brot de Covid que va patir l’equip amb la visita a la Virtus de Bolo­nya corresponent a la vuitena jornada de l’Eurocup.

El MoraBanc recupera avui un dels duels ajornats pel brot de Covid que va patir l’equip amb la visita a la Virtus de Bolo­nya corresponent a la vuitena jornada de l’Eurocup. Si la visita a l’intractable equip italià (ha guanyat els nou partits disputats a Europa) no fos ja per si sola difícil, els tricolors segueixen acumulant problemes físics i ahir no va viatjar Haukur Palsson per molèsties a l’esquena després de la caiguda que va patir contra l’Estudiantes. En canvi, sí que va viatjar el jove Albert Pons, que podria debutar.



Els tricolors afronten el matx ja classificats per al