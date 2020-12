Matías Vargas acaba 68è al segon supergegant de la Copa d'Europa d'Altenmarkt

Aritz Álvarez ha quedat 43è en l’eslàlom masculí dels Campionats d’Itàlia Cittadine

Actualitzada 22/12/2020 a les 14:59

Redacció Andorra la Vella

L'esquiador Matías Vargas ha acabat en 68a posició al segon supergegant programat de la Copa d’Europa d’Altenmarkt-Zauchensee (Àustria), amb un temps d'1.14.56, a 5.03 del guanyador, que avui ha sigut el francès Roy Piccard amb 1.09.53.



Avui també s’ha celebrat a Alleghe (Itàlia) la segona cursa dels Campionats d’Itàlia Cittadine, amb els U19 del grup EEBE de la FAE.

En l’eslàlom femení, Jessica Núñez no ha pogut completar la primera mànega mentre que en el masculí Aritz Álvarez ha estat el més destacat en quedar 43è, amb 1.27.93, a 8.98 del vencedor. Joel Fonseca, amb 1.30.67, ha quedat 47è i Cerni Gil no ha finalitzat la segona mànega, així com Marc Fernández, Robert Ferrari, Pere Cornella i Ty Acosta que han quedat fora en la primera mànega.



Àlex Rius tampoc ha pogut completar la primera mànega de l'eslàlom FIS a l’estació austríaca d’Schladming, una cursa que ha guanyat l’italià Tommaso Saccardi, amb 1.51.48.