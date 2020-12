L'Andorra MTB Classic Pyrénées portarà 992.000 euros de retorn per la Massana

Actualitzada 22/12/2020 a les 13:02

L'Andorra MTB Classic Pyrénées tindrà un retorn de gairebé un milió d'euros per la Massana, concretament 992.000 euros, segons preveu l'organització. Es tracta d'una cursa de BTT amb quatre etapes i per parelles que formarà part de l'Andorra Multisport Festival que impulsa el Govern amb la col·laboració de The Ironman Group, i que tindrà a la parròquia massanenca com a epicentre. Des de l'Executiu i Ironman preveuen una participació de 200 equips, el que suposa 400 persones. A més, segons els seus estudis arribarien uns 1.200 acompanyants i la despesa mitjana serà de 155 euros per persona i dia.



La cursa constarà de quatre jornades, amb un pròleg i tres etapes. Els dos primers dies els recorreguts seran amb sortida i arribada a la Massana, el tercer el traçat serà entre Canillo i la Massana, i l'última jornada arrencarà a Naturlandia i tindrà final també a la Massana. Un dels incentius d'aquesta Andorra MTB Classic Pyrénées serà que la prova formarà part de les Epic Series i donarà la possibilitat de classificar-se per disputar la Cape Epic a Sud-àfrica.



Des del comú, la cònsol Major de la Massana, Olga Molné, ha assenyalat que "és un plaer poder contribuir a aquesta prova i col·laborar, sempre hem estat un referent de BTT, ens hem esforçat molt durant els últims anys, i seguirem fent-ho". De la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que "teníem claríssim que la BTT havia de ser aquí i farem tots els esforços necessaris".