El MoraBanc Andorra trenca la inèrcia de derrotes i supera l’Estudiantes amb un gran Paulí (16 punts) i amb bona aplicació defensiva

Victòria del MoraBanc davant l'Estudiantes (81-73) Oriol Paulí, que va liderar el triomf del MoraBanc Andorra, ho celebra davant un eufòric David Eudal, ahir al Poliesportiu. Fernando Galindo

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:01

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Fidel al seu ideari i sostingut pel primer manament de la seva filosofia –“No descuidar mai la defensa”–, el MoraBanc Andorra es va concedir una injecció adrenalítica per tornar al carril de les victòries i per tallar una inèrcia de quatre derrotes consecutives (81-73). Oriol Paulí va coronar als tricolors amb 16 punts, sis rebots, cinc assistències i 27 crèdits de valoració i Olumuyiwa i Jelínek, amb 13 punts cadascun, es van erigir en el millor dels escuders. Encara polièdric, amb moments de desconnexió, però generós en l’esforç per la curta rotació, el MoraBanc va resoldre i va saber desxifrar el partit amb la defensa per bandera i amb una demostració de pur ADN i de saber reinventar-se sense quatre dels seus puntals.



L’equip va destapar el partit amb la tendència dubtosa dels darrers enfrontaments. Va ser Tunde, amb sis punts consecutius, qui va aplicar cosmètica a la posada en escena tricolor (6-5). Brown i Roberson van encertar des de fora i mentre als de Navarro els costava endollar-se a la festa, Hannah es carregava ja amb dues faltes (8-13). Timó per a Sergi García i minuts per a Guille Colom. Els del Ramiro de Maeztu seguien fent mal en el perímetre i una diana d’Avramovic els allunyava als +8 (10-18), abans del parcial de 5-0 amb què els tricolors van cordar la primera mànega (15-18). Veure de verd l’Estudiantes pot semblar original però fa mal als ulls i frega el pecat. Ha deixat de ser aquell històric tremolós i acostumat darrerament a desafiar el perill més extrem per mantenir la categoria. El grup és més sòlid, més compacte i té recursos. Ahir en va explotar un bon grapat, sobretot el del llançament exterior. No semblaven gaire favorables les batzegades inicials del segon acte, amb l’Estu afinat en el tir, marxant de 10 punts (17-27) i obligant Ibon a refredar la situació i allistant, de nou, el cinc de sortida. La decisió es va traduir en eficàcia i Tunde i Bandja Sy van arrodonir un parcial de 15-4 que permetia al MoraBanc remuntar la situació i començar a intimidar els de Javi Zamora (32-31). A més, la treva de l’interludi va resultar profitosa per als tricolors, ornamentada amb cinc punts consecutius de David Jelínek (37-33).



Es va aplicar el MoraBanc a mantenir la intensitat defensiva, condició sine qua non per guanyar, però els moments de concessió de tir còmodes als pistolers de l’Estudiantes –sobretot Roberson– treien de polleguera Navarro (43-41). Massa arestes, caixa i 1 dels col·legials i Avramovic fent-se, encara, més gran –7 punts al tercer quart– per sostenir els madrilenys i evitar que el MoraBanc pogués permetre’s un respir (51-50). A l’horitzó, la mànega terminal amb tot obert. En aquest punt va irrompre Tomasz Gielo. El polonès es va descamisar i va anotar 7 punts que aplanaven el traçat a falta, però, de sis minuts (65-55). Prou temps perquè una mínima rebaixa d’energia es convertís en amenaça, però també perquè Oriol Paulí –10 punts al darrer parcial– cordés una victòria tan necessària com terapèutica.



EL VESTIDOR

Ibon Navarro

"ESTIC ORGULLÓS DELS JUGADORS"

L’entrenador deL Morabanc Andorra va aparèixer molt satisfet a la sala de premsa i va exposar que “estic orgullós dels jugadors. És una victòria merescuda i que s’ha aconseguit confiant en les nostres senyes d’identitat”. La feina en defensa va ser un dels aspectes que va lloar el tècnic vitorià. Per part seva, Paulí va explicar que havia estat “un partit molt sòlid i en què ens hem pogut escapar a partir de la defensa”, i va afegir que “tot i els problemes, aquest equip dona guerra i no es rendeix mai”.