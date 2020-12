Vicky Jiménez es mostra preparada per fer el salt al circuit professional

Actualitzada 21/12/2020 a les 12:34

Vicky Jiménez Kasintseva farà aquest 2021 el gran salt i disputarà majoritàriament tornejos del circuit professional, el primer dels quals serà la prèvia de l'Open d'Austràlia en categoria sènior. El seu triomf al campionat júnior li garanteix una plaça entre les grans, i a principis de gener disputarà el quadre classificatori a Dubai. En cas d'aconseguir classificar-se es desplaçarà a Melbourne, i si no, readaptarà el seu calendari. En tot cas, la intenció es disputar preferentment campionats sènior, i també participarà en els Grand Slams júnior i altres tornejos importants d'aquesta categoria. El pare de la tennista, Joan Jiménez, ha explicat que "aquest ha estat un any positiu que l'ha fet una jugadora més complerta i la veig preparada per fer el salt al circuit professional".

La jove tennista ha signat un acord de patrocini pels tres propers anys amb Vall Banc, en el que serà el patrocini esportiu més gran per l'entitat bancària. Vicky Jiménez Kasintseva ha explicat que "agraeixo molt aquest suport que m'ajudarà molt pel projecte esportiu dels propers anys", mentre que des del banc, el director general de Negoci, Sergi Martín, ha manifestat que "estem molt contents i orgullosos de donar-li suport".