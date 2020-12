Un gol de Carlos Martínez dona el triomf a l'FC Andorra (0-1)

L’equip tricolor aconsegueix una victòria agònica en temps afegit, al minut 92, i acaba l’any a un punt dels llocs de ‘play-off’

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:04

Ivan Álvarez Andorra la Vella

No era gens agosarat pensar que, tal i com pintava la decoració, l’FC Andorra no feia escarafalls al punt que assegurava al Municipal de L’Hospitalet. Amb dos partits menys, la victòria semblava innegociable per no perdre de vista la zona on es remenen les cireres en la lluita per la Segona Divisió A. Els tricolors, amb superioritat numèrica per l’expulsió del porter de l’Hospi, Aliaga, a falta de 20 minuts, van tenir a les botes d’Hector Hevel i, posteriorment, de Bover i Iker, l’opció de trencar el gerro. Tot i això, l’Hospitalet va tirar d’orgull i Carmona, Aguilera i Canario haurien pogut deixar els tricolors amb un pam de nas. Quan el partit llanguia, quan semblava que les taules eren inevitables, Carlos Martínez va cridar gol. Al minut 92, el veterà davanter, murri com ell sol, va robar la pilota a la frontal entre dos defenses riberencs i va enviar a la cova una fuetada que alliberava l’FC Andorra (0-1). Victòria agònica i tres punts per cloure l’any natural com a sisè classificat, amb 12 punts, a només un dels llocs de play-off d’ascens i encara amb els partits contra Prat i Badalona pendents de recuperar.