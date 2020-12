L'FC Andorra visita el líder amb la necessitat de guanyar

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:55

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’FC Andorra visita aquesta tarda (17.30 h) el Municipal de la Feixa Llarga per posar a prova el líder del subgrup, un sorprenent CE l’Hospitalet que porta un cert temps fent un gran futbol sota la direcció de Jonathan Risueño. “És un equip que juga molt bé a futbol, que està a dalt per mèrits propis i que conec molt bé d’enfrontar-me a ells quan dirigia l’Horta”, va comentar l’entrenador tricolor, Nacho Castro, que va afegir que “he vist els jugadors molt bé de ritme i amb ganes i sabem que una victòria al camp de l’Hospitalet ens deixaria en una situació idíl·lica”. El vestidor ja ha oblidat l’eliminació de la Copa i reprèn l’activitat a la lliga després de superar el brot de Covid. Loureiro, Gaffoor i Mantovani segueixen sent baixa i Hèctor Hevel torna, tot i que no serà titular.