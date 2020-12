Actualitzada 20/12/2020 a les 06:53

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Cop a la taula del CE Sant Julià després de sumar la segona victòria consecutiva i tancar l’any 2020 amb un bon regust. Els homes de Jorge Dias van superar ahir el Tecnovit Alforja per 5-2 en un gran partit que ja al descans va marxar amb un clar 4-1 per als lauredians. Els gols se’ls van repartir Omar -2-, Guillem, Brayan Pinto i Christian per signar una victòria que col·loca el Santju com a quart classificat.