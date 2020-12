El CV Encamp cau a la pista de l'Olot i avui rep l'Aula

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:54

Redacció Olot

El Club Vòlei Encamp va perdre ahir a la pista del CV Olot per 3 sets a 0 en un partit molt disputat en què els encampadans van merèixer més. La primera mànega, l’equip olotí se la va anotar per 25-18 i els de José García van reaccionar i van vendre car el segon set tot i que, finalment, no va arribar (25-22). A la tercera i definitiva mànega, l’Encamp va acusar el cansament i va cedir per 25-20 en la que és la tercera derrota consecutiva de l’equip. El CV Encamp té aquest migdia, a casa, l’oportunitat de rescabalar-se i de tornar al carril de les victòries. Els encampadans, 10ens classificats amb 10 punts, rebran el cuer del grup, l’AE Aula de Barcelona.